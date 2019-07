Ministro Chadwick tras rechazo a Admisión Justa: Espero que la oposición recapacite

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó que exista obstruccionismo de la oposición en el rechazo en el Congreso al proyecto de Admisión Justa y en la posible negativa para que la ministra María Angélica Repetto ascienda a la Corte Suprema.

El secretario de Estado evitó polemizar y bajó el tono de las críticas del Gobierno a la oposición, considerando que el propio Presidente Piñera durante la cuenta pública conminó a los sectores opositores a dejar atrás el obstruccionismo.

"Yo lo veo como un asunto puntual. En Admisión Justa me hubiese gustado mucho contar con el apoyo de la oposición; lamentablemente no nos ha comprendido, no nos ha acompañado en esto, pero no cedemos ni perdemos las esperanzas que en otras materias o posteriormente si se nos abre una posibilidad legislativa, la oposición recapacite", dijo el secretario de Estado.

Pese a estos reveses, el Gobierno logró aprobar al menos la idea de legislar varios proyectos importantes para la administración con los votos favorables de parte de la oposición, particularmente de la DC, como la reforma tributaria y la reforma a las pensiones.

Chadwick además planteó que espera que se privilegie en la Sala del Senado las consideraciones sobre el mérito de María Angélica Repetto, cuyo nombre llegó sin acuerdo al Congreso, y luego que la oposición se abstuviera de respaldar su nombre en la comisión de Constitución.

Consultado sobre el informe de la comisión investigadora Catrillanca, que atribuyó responsabilidades políticas a él y al subsecretario Ubilla en la muerte del comunero, que se trata de motivaciones o apreciaciones de carácter político, ya que la realidad penal se está estableciendo en la investigación de la Fiscalía.