Ministro de Economía reafirma crítica al Magisterio: "Puse voz a los que no tienen voz"

El ministro de Economía, Lucas Palacios (UDI), reiteró que, al decir el martes que "los profesores buscan por todas formas no trabajar" -luego de que el Colegio de Profesores pidiera que todos los trabajadores de la educación estuviesen vacunados antes de volver a las aulas-, se refería sólo a los miembros del Magisterio, y reafirmó el tono duro de su cuestionamiento.

"Mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, que permanentemente han estado buscándole la quinta pata al gato... Insisto: Colegio de Profesores, no profesores (en general)", enfatizó en un punto de prensa.

El ministro aficionado a la poesía afirmó que, con su crítica: "También he sido la voz de un montón de mujeres con quienes me he reunido y que no pueden trabajar porque, como no existe trabajo presencial, se tienen que quedar en sus casas" debido a que las escuelas están cerradas.

Finalmente, "me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores. Entonces lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar. Con esto quiero dar por cerrado este tema", sentenció.

OSSANDÓN PIDE NO OPACAR LA VACUNACIÓN CON "INEPTITUDES" Y "POLÉMICAS FRÍVOLAS"

Sin embargo, hay rechazo en el mismo oficialismo a los dichos del titular de Economía, al igual que contra los del canciller Andrés Allamand, que la semana pasada anunció erróneamente que los migrantes que ingresan en condiciones irregulares no podrían ser vacunados en el país.

"Creo que el impecable proceso de vacunación no puede verse empañado por las ineptidudes", dijo el senador RN Manuel José Ossandón, que pidió a "los ministros que les gusta hacer política por los medios que vayan a las poblaciones, que vean a sus trabajadores".

"Aquí hay un tremendo esfuerzo del Gobierno que no puede quedar debajo por polémicas frívolas de los errores que cometen los ministros. Cuesta entender que, después de tanto tiempo de críticas y bajos resultados en las encuestas, los ministros opten por darse gustos personales" con estas declaraciones, señaló el también otrora candidato presidencial.

Coincidió el diputado Camilo Morán, correligionario de Ossandón, planteando que "es importante que al interior del Gobierno sigan muy atentos y sigan evitando los autogoles y errores garrafales e innecesarios que han aparecido y que han puesto sombra en este buen proceso".

LOS BENEFICIOS DE LA CAMPAÑA PARA EL GOBIERNO

De hecho, en el Gobierno hay conciencia de que con esta campaña se juega parte importante de su popularidad, y por tanto, se ha reforzado un llamado a los ministros a mejorar la coordinación, especialmente en temas sensibles, y más especialmente al tratarse de temas ajenos a sus carteras, como fue el caso con Palacios, o también con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien la semana pasada respaldó una "refundación" de Carabineros.

Al margen del gabinete, se reconoce que el éxito de la vacunación también depende en parte importante de los municipios y de la Atención Primaria de Salud, por lo que se está siendo especialmente preciso con la distribución de las dosis, algo que de todos modos ha generado críticas en los últimos días.

Pero en definitiva, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que "un proceso eficiente, oportuno, transparente y masivo siempre va a ser parte de un legado", y a su juicio, "el sentimiento de la gente con respecto a la vacunación que se está llevando hoy en Chile va a ser lo que va a predominar".

"El proceso siempre va a tener complejidades. Declaraciones más o declaraciones menos, lo que queda y va a quedar es un Gobierno que planificó para cuidar a su gente, y que finalmente lo está consiguiendo", estimó.

En esa línea, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, remarcó que "nadie puede desconocer lo exitoso que ha sido este proceso en términos de cómo el Gobierno pudo adelantarse a la compra y adquisición de las distintas vacunas en distintos consorcios", por lo tanto, en su opinión, el Ejecutivo "debe hacer lo que está haciendo: cumplir responsablemente".

"Evidentemente que puede traer réditos políticos, pero en los últimos años (los gobiernos) suelen mejorar en términos de aprobación ciudadana", proyectó el diputado.

ANALISTA: "ES DIFÍCIL REVERTIR LA MALA IMAGEN DEL PRESIDENTE"

Sin embargo, el analista de la Universidad Central Marco Moreno dio mayor relevancia a errores comunicacionales como el que protagonizó el titular de Economía: "la confianza en la autoridad está tan deteriorada que basta un solo hecho muy simple, como las declaraciones de los ministros, para dañar esa imagen ganada con este proceso de vacunación".

Por lo demás, "agregaría un tercer elemento, que tiene que ver con las presiones corporativas que están comenzando a conocerse de algunos gremios que piden adelantar los procesos de vacuna", aludiendo a la reportada inoculación de trabajadores portuarios -quienes no aparecen en el calendario del Minsal-, mientras que el turno de los enfermos crónicos fue postergado.

"Todos esos elementos pueden conspirar" en contra del Ejecutivo, de acuerdo a Moreno, y por lo mismo, "creo que en el corto y mediano plazo, es muy difícil para el Presidente revertir la mala imagen y la desconfianza que hay sobre su gestión".