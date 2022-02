Ministro de Educación: "No solo es necesario volver a clases, sino que además es posible"

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, recalcó en que "no solo es necesario volver a clases, sino que además es posible", ya que la experiencia generada el año escolar pasado demostró que los brotes que se generaron en los colegios "fueron mínimos" debido al cumplimiento de los protocolos, haciendo eco a las críticas por el retorno a la presencialidad este 2 de marzo.

En conversación con Cooperativa, el titular de Educación aseguró que la asistencia escolar el año pasado terminó cercana al 65 por ciento, lo que "se duplicó" en los últimos tres meses del 2021, lo que mostró que "no solo es necesario volver a clases, sino que además es posible, porque los brotes que se generaron en los colegios fueron mínimos gracias, precisamente, al cumplimiento de los protocolos sanitarios y al avance de la vacunación escolar".

Respecto a esto último, resaltó que actualmente "más del 90 por ciento de los alumnos mayores de 5 años tienen ambas dosis de la vacuna; el 35 por ciento de ellos tiene incluso la dosis de refuerzo, el promedio al nivel de los países desarrollados es que no supera el 50 por ciento".

En conclusión, Figueroa aseguró que estamos "en un momento importante donde hay un consenso técnico y transversal en términos político", ya que "tanto el Presidente electo como el nuevo ministro (de Educación, Marco Antonio Ávila) han sido muy claros en señalar que la presencialidad será una regla general, los alcaldes han señalado que están preparados para poder enfrentar ese desafío, y mañana tenemos una reunión con el nuevo ministro donde vamos a conversar para darle continuidad a esta política".

Además, respondió a las críticas respecto a la eliminación de aforos en las salas de clases, y explicó que "en octubre del año pasado el protocolo en términos del distanciamiento físico se modificó como consecuencia del incremento del proceso de vacunación, por lo tanto, no es una novedad, y lo que viene ahora es consolidar un proceso gradual que se ha venido trabajando desde fines del 2020 y durante todo el 2021, porque lo que pide el Colegio de Profesores es una cierta gradualidad y, en la práctica, esa gradualidad ya lleva un año y medio de funcionamiento".

Y subrayó que "lo que hay que hacer es seguir la recomendación de los organismos internacionales que dicen que el foco debe estar no es restringir la asistencia de los alumnos, sino que en promover con fuerza el proceso de vacunación. Nosotros estamos muy avanzados en eso", ya que pese a que estamos "en un contexto obviamente complejo por la pandemia" no hay que "perder de vista el objetivo, que es que los niños no se vean tan afectados como consecuencia de la pandemia, no solo en los aprendizajes, sino que también en su salud emocional, física y mental".