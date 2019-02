La Dirección de Educación Municipal de Santiago rechazó la solicitud de una adolescente transexual para continuar sus estudios en un liceo de mujeres, por lo que ahora tiene como opción establecimientos mixtos o seguir en el colegio de hombres donde estudiaba, lugar en que sufrió hostigamientos por su condición.

Arlen Aliaga, tiene 17 años, hace tres comenzó su transición de género y hasta el año pasado cursaba sus estudios en el Liceo Barros Borgoño donde, acusa, empezó a tener problemas con funcionarios y profesores del recinto por usar uniforme femenino, ya que le exigían utilizar pantalones.

Para este año, el establecimiento le negó la matrícula en Tercero Medio, por lo que solicitaron un cupo en el Liceo 1, donde ella estaría más a gusto y contaba con el apoyo de las alumnas.

Tras conocer la resolución, la joven afectada comentó que "me parece gravísimo, porque yo el año pasado no pude terminar mi jornada escolar completa, no pude salir en diciembre por lo mismo, porque el hostigamiento era demasiado, a tal nivel que no pude seguir estudiando".

Arlen, chica trans de 17 años, no podrá ingresar al Liceo 1. Dicen que no hay cupo y proyecto educativo no permite su ingreso. Sus opciones: irse a un colegio mixto o regresar al Barros Borgoño, donde ya sufrió discriminación y bullying. @Cooperativa — Kassandra (@KassWidemann) February 27, 2019

Arlen lamentó que "me sigan ofreciendo las mismas alternativas, porque también ofrecieron el mismo Barros Borgoño, siendo que las mismas personas siguen trabajando ahí, el estamento de los estudiantes y el Centro de Padres siempre me dieron su fiel y profundo apoyo, del estamento del profesorado, Dirección me hostigaban, me seguían al baño, me ponían una persona fija para ver qué hacía yo en el baño, me seguían a la sala de clases".

En tanto, Paola Muga, madre de la estudiante, apuntó que "no estoy bien, no esperaba esta respuesta, en este minuto no estoy en condiciones... solamente lo que puedo decir es hacer un llamado a quien a corresponda a nivel político, ya que todo este tema es político, a quien esté más arriba, por favor, no quiero más discriminación con mi hija. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden mover montañas".

Mientras la familia estudia algún mecanismo para apelar a esta determinación, un grupo de concejales de la comuna solicitará al alcalde Felipe Alessandri intervenir directamente en este caso.