Ocho de cada 10 apoderados y docentes rechazan uso de celulares en los colegios

Ocho de cada 10 personas se manifestaron a favor de prohibir el uso de los celulares al interior de las salas de clases tanto en enseñanza básica como media, según arrojó la encuesta realizada por el Ministerio de Educación a apoderados, docentes y directores.

El sondeo, realizado a través de internet durante una semana, reveló que el 88 por ciento rechaza el uso de los teléfonos móviles en la enseñanza básica y un 71 por ciento no quiere celulares en la educación media.

La encuesta estuvo dirigida a apoderados, docentes y directores, sin embargo, en el sitio web se podía acceder a ella sin requisitos, como pudo corroborar en ese entonces Cooperativa. De todas maneras, para focalizarla, el Mineduc aseguró que se la enviaría directamente, mediante correo electrónico, a 350 mil personas pertenecientes a dicho grupo objetivo.

Experta dice que sí pueden ser útiles en Enseñanza Media

La académica Magdalena Claro, directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la PUC, planteó que los celulares sí pueden ser un aporte en el ámbito educativo, pero para los alumnos más grandes.

"En la Educación Media hay muchos más trabajos de investigación en el aula, donde son más autónomos, y la idea es darles más autonomía y más protagonismo en la sala, y para eso el celular puede ser una gran herramienta, pero siempre con la guía de un adulto", expuso.

En ese sentido, la experta aconsejó que "si un docente o un apoderado no está dispuesto o no tiene capacidad de guiar ese uso, es mejor no usarlo; pero si se puede y se tiene un manejo de lo que se va a hacer como actividad con internet o con laguna app, eso tiene grandes posibilidades (de aportar)".

Este debate ya se ha dado en el mundo, por ejemplo en Francia, donde su uso está prohibido en niños de hasta 15 años y sólo se permite en casos de emrgencia o situaciones de aprendizaje justificadas.