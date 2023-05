Rectora del Instituto Nacional advirtió a apoderados de estudiantes en toma por la seguridad de los adolescentes

La rectora del Instituto Nacional (IN), la profesora Carolina Vega, llamó este jueves a los apoderados de los estudiantes que se encuentra en la toma del recinto a que puedan conversar con ellos, ya que "no es seguro que tengamos adolescentes habitando un edificio que no tiene el resguardo de los adultos".

Junto con el llamado, la rectora -que asumió el pasado lunes- reafirmó que se encuentran trabajando para dar respuesta junto a la Dirección de Educación Municipal (DEM).

"El compromiso nuestro es seguir abordando el conflicto desde el diálogo, con instancias de representación estudiantil, y ser firmes contra quienes usen la violencia destruyendo lo que tanto nos ha costado avanzar".

En la víspera, los estudiantes del emblemático decidieron iniciar una nueva ocupación del recinto por demandas que van desde mayores comodidades y flexibilidad para las personas neuro divergentes que se educan allí; que se garantice el desarrollo de instancias organizativas; un nuevo protocolo del actuar de Carabineros; cuadruplicar la presencia de psicólogos y mejoras en la infraestructura, incluyendo baños pluri genéricos.

Además de ello, exigen mejoras en insumos básicos en salas de clase, enfermería y gimnasio; que se incluya una opción vegetariana o vegana en las comidas que se otorgan y la flexibilización en el uso de uniforme.

Respecto a los cuestionamientos porque el IN "pasa todos los años en toma" y a la discusión en torno a las protestas que en los últimos años han caracterizado al establecimiento, Vicente Webester, presidente del Centro de Estudiantes del recinto emblemático dijo, "con mucha tristeza, que lo único que ha sido tradición es la falta de personal docente, es la falta de preocupación a nuestros estudiantes neuro divergentes, es la falta de preocupación a nuestros estudiantes que son parte de las disidencias sexuales".

"También se volvió tradición las promesas del Municipio, las promesas de DEM, que aún no se cumplen".

LICEO LASTARRIA EN TOMA

El Liceo Lastarria, de Providencia, se encuentra en toma desde el pasado martes 16 de mayo.

Desde el Centro de Estudiantes explicaron que parte del petitorio tiene que ver con temas estructurales del establecimiento, como falta del mobiliario escolar o de mantenimiento a utensilios en las salas, además de mejoras en la alimentación, ya que acusan que -en ocasiones- los desayunos consisten solo de una leche con una barra de cereal.

El presidente del organismo estudiantil, Vicente Figueroa, ahondó más en las demandas explicando que el petitorio también aborda la necesidad de "la educación sexual dentro del establecimiento, la misma infraestructura, la vulneración a ciertas situaciones con protocolos con dirección".

Además, apuntó que otra de "las grandes falencias que hay es la persecución política que se ha dado hacia nuestros compañeros".

Por otra parte, acusó que el día de la toma los diversos estamentos se hicieron presentes en el lugar, entre ellos el sostenedor legal en manos de la Corporación del Desarrollo de Providencia, que "lo único que dijo es que iba a revisar el petitorio: Esto fue el día martes y no han dado respuesta aparente".