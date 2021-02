Reunión Mineduc-profesores concluyó sin cambios para el regreso presencial a clases

Aunque se esperaba que este miércoles el Ministerio de Educación evaluara incorporar las propuestas de alcaldes y profesores, quienes sugerían una nueva fecha y otras condiciones para volver a las aulas este 2021, se ratificó que el año escolar partirá el 1 de marzo.

En ese sentido, la reunión de esta jornada consistió en todas las partes clarificando sus posiciones, más que en la línea de hacer modificaciones al calendario. Por ejemplo, desde el Gobierno, se confirmó que las localidades que están en condiciones de volver completamente a la presencialidad son más que nada rurales, versus la mayoría de los planes que han llegado, que son mixtos (asistencia presencial y telemática).

"Se iniciará el año de una manera fundamentalmente mixta, donde la presencialidad debe ser un particular foco y objetivo, pero debe combinarse con mecanismos de educación a distancia para poder dar cumplimiento a las exigencias sanitarias, y sobre todo, son las familias las que deben elegir", reafirmó el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Respecto a los protocolos, se especificó que estos son fundamentalmente de aforo dentro de los establecimientos y las salas, y que si bien previamente el reglamento indicaba que desde la Fase 3 se podía regresar a clases, esto fue modificado en enero para permitirlo desde la Fase 2, pero siempre con estas condiciones pre-establecidas.

Los aforos mencionados implican que no todos los estudiantes podrán estar dentro del colegio al mismo tiempo, sino que asistirán algunos cursos por menos horas, y no durante toda la semana.

SOLICITUDES DEL MAGISTERIO NO FUERON ACOGIDAS

Por otro lado, el Colegio de Profesores usó esta instancia para proponer que se incorporaran otras exigencias a las que ya contempla el Gobierno para la reapertura, sumándolas así a su llamado a vacunar a todos los trabajadores de la educación antes de volver.

Entre lo solicitado -que finalmente no fue acogido-, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, destacó que el retorno solo se realice desde "comunas en Fase 4, no decimos que no exista pandemia".

"Segundo, se desarrolla un plan de transporte comunal que permita un traslado seguro. Tres, poder establecer el aislamiento de los menores y que solo tengan contacto con un número reducido de sus pares. Esto implica que se encuentren en salas de clase con aforo reducido, recreos diferidos, etcétera", añadió.

El dirigente también pidió "incluir la enfermedad Covid en el seguro escolar" en base a que "la tesis sostenida por la autoridad durante todo este tiempo es que los niños no presentan contagio. No habría motivo para rechazar esta medida".

En ese marco, enfatizó que "las clases presenciales son fundamentales, el tema de fondo es cuándo están las condiciones y cuáles son los elementos que garanticen que estas clases se puedan realizar", por lo cual, apuntó, "esperamos que el Ministerio responda por escrito cada uno de los puntos y también, en función de eso, definiremos nuestra continuidad o no en el consejo asesor".

ALCALDES PIDIERON POSTERGAR INICIO DE CLASES

En la antesala a la reunión de esta mañana, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el UDI Mario Olavarría, afirmó en Cooperativa que entre los alcaldes del país "existe un consenso en el sentido de que el 1 de marzo es una fecha muy encima para poder establecer clases presenciales".

"A los docentes recién se les está poniendo la primera dosis de la vacuna, y la segunda tiene que ser 28 días después, entonces estamos hablando de fines de marzo o principios de abril. Lo otro también es que se están usando muchos establecimientos educacionales como lugares vacunatorios", alertó el alcalde de Colina.

Por lo mismo, en esta jornada planteó junto a otros municipios correr la fecha al 15 de abril, lo que también fue descartado por el Gobierno.

En tanto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien también estuvo presente en la cita, coincidió con el ministro de Educación en el sentido de que la presencialidad es la meta a alcanzar durante el 2021 para revertir las brechas, especialmente socioeconómicas y de acceso a internet, y así lograr un óptimo aprendizaje.

De todos modos, la autoridad reconoció las preocupaciones de algunos apoderados por los contagios que la medida puede generar.

¿ESTÁN LAS CONDICIONES?

El doctor Juan Carlos Said, máster en Salud Pública, sostuvo que "no están las condiciones ahora para volver a clases; tiene que estar vacunado el personal".

"El motivo por el cual se suspendieron las clases (el año pasado) no fue tanto por el riesgo de los niños a enfermarse y tener una compliación grave, sino por el impacto que podía tener la transmisión hacia los adultos mayoires con los cuales viven", puntualizó.

Por su parte, el doctor Juan Pablo Torres, pediatra e infectólogo de la Clínica Las Condes y miembro del consejo asesor del Mineduc, planteó que se puede impulsar el retorno a las aulas en aquellas localidades con baja transmisión comunitaria, con seguimiento de las medidas y manteniendo contacto entre los colegios y la Atención Primaria de la Salud.

"Siguiendo los protocolos de seguridad, la evidencia científica muestra que es posible, es seguro; si bien el riesgo nunca va a ser cero, sí puede ser extremadamente bajo", afirmó.