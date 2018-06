San Pedro de la Paz comprará estufas a gas tras reclamos de alumnos de "colegio iglú"

El municipio de San Pedro de la Paz comprará seis estufas a gas como solución paliativa a los estudiantes y profesores del denominado "colegio iglú" de la comuna.

A través de una serie de videos compartidos en redes sociales, los alumnos del Colegio Galvarino, uno de los más grandes de la comuna, denunciaron que las temperaturas máximas llegan a un grado en las salas de clases.

De acuerdo a las autoridades, el revestimiento del recinto es muy antiguo y las redes eléctricas y de gas no permiten calefacción.

Diego Alegría, presidente del centro de alumnos, comentó que "todos los días tenemos temperaturas de uno a seis grados, hoy mismo tenemos temperaturas de dos a un grado en las mañanas y esto es básicamente porque no tenemos calefacción, no tenemos ventanas, no tenemos una infraestructura que sea adecuada".

"Nuestro centro de alumnos quiere pedir que se haga una reconstrucción del colegio porque ya tiene 70 años", dijo.

Tras una protesta de los estudiantes, el municipio confirmó que el recinto se debe demoler y construir nuevamente en el largo plazo, con un costo de tres mil millones de pesos.

Francisco Brito, arquitecto del DAEM, indicó que "se establecieron diferentes prioridades, la primera de ellas corresponde a la compra de estufas, en este caso estufas a gas, y en el mediano plazo la inversión de infraestructura corresponde a los recursos del 2017 y 2018, donde se va a mejorar principalmente el patio, que era un requerimiento antiguo por parte del alumnado".

"En segundo plano, con el del 2018 se va a mejorar la infraestructura, esto es cambio de cubiertas de los pabellones más antiguos, cambio de ventanas y mejoramiento del núcleo de base", precisó.

Colegio Galvarino de San Pedro de la Paz, EL COLEGIO IGLÚ, con 512 estudiantes. En sus salas hay de 1° a 3° de temperatura. El Decreto 548 del Mineduc señala: en Parvularia mínimo 15°, Básica y Media 12°; no hay estufas, tiene 70 años y fue construido con partes de otro colegio. pic.twitter.com/sZKFmK9MyW — Alejandro Navarro (@senadornavarro) 8 de junio de 2018