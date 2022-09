Secundarios se retiraron de reunión con el Mineduc acusando "improvisación"

El Ministerio de Educación se reunió esta mañana con dirigentes secundarios de liceos emblemáticos de Santiago, que han protagonizado manifestaciones e incidentes en los últimos días, y varios de los cuales se retiraron al poco andar de la cita acusando "improvisación".

Poco antes de las 8 de la mañana comenzaron a llegar hasta el Mineduc representantes de los estudiantes de los liceos 1, 4, 7, A-20, Barros Borgoño, Amunátegui y de Aplicación, y del Internado Nacional Barros Arana y del Instituto Nacional.

En su petitorio exigen lo que llaman "condiciones mínimas para estudiar", así como políticas de salud mental, menú Junaeb, internet, infraestructura, transporte gratuito, educación sexual integral, protocolos en caso de abusos, prácticas y herramientas pagadas para los colegios técnicos, la derogación de la ley Aula Segura y el fin de la recién instalada Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

"La movilización no va a parar ni cesar hasta que se nos dé la educación digna, y un requisito para que volvamos a tener una reunión con el ministro es que nos empiecen a dar respuestas claras. No se nos están dando respuestas no soluciones, se les está echando la culpa a la municipalidad, a la Contraloría y las licitaciones que se deben hacer", reprochó Amaya Arias, presidenta del centro de alumnos del Liceo Amunátegui.

"Si vamos a seguir yendo a reuniones donde solo nos van a decir 'es culpa de la municipalidad', 'no podemos hacer nada', 'no sabíamos esto', no vamos a llegar a ningún punto. Es lo mismo que hablar entre nosotros y mostrarnos nuestras precariedades de cada liceo", insistió.

De la reunión también participaron representantes de los apoderados, quienes, en la misma línea de los estudiantes, plantearon que el tenor de la cita daba cuenta de "improvisación" y falta de información del Mineduc.

"(El ministro Marco Antonio Ávila) está improvisando, esta reunión fue citada ayer a las 7, 8 de la noche, y hoy llegan los chicos y las chicas a una reunión donde no había una tabla de puntos, donde había un ministro que empieza a preguntar cuáles son las problemáticas, como enterándose por primera vez cuáles son las problemáticas que hay en los liceos", fustigaron desde la coordinadora "Unidos por la Educación".

A juicio de la organización, la citación "no parece ser de otra lógica que el tratar de apaciguar el movimiento estudiantil e institucionalizar las demandas".

Tras el encuentro, no hubo declaraciones del ministro Ávila ni del subsecretario Nicolás Cataldo.

De momento, no hay fecha para otra reunión, y los estudiantes aseguran que, de concretarse una próxima, esperan respuestas concretas.