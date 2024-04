Senador Velásquez criticó instalación de los servicios locales de educación

El senador por Antofagasta Esteban Velásquez (FRVS) se mostró crítico de la implementación de los servicios locales de educación pública (SLEP), institucionalidad que "en el concepto político estaba bastante bien, pero a la bajada, al diseño, le ha faltado mirada y sentido local, territorialidad".

El integrante de la comisión de Educación de la Cámara Alta aseguró que "la gobernanza tiene que cambiar, la forma de los concursos de quienes llegan ahí tiene que modificarse, el financiamiento, la infraestructura".

Profesor de Educación General Básica, Velásquez también abordó el tema de la deuda histórica con el sector y la promesa del entonces candidato Gabriel Boric de condonación del CAE, reconociendo que el financiamiento es un factor complejo de abordar.

"La realidad hoy día es que no tenemos los recursos para todo. Hay un compromiso del gobierno de avanzar (...) creo que sí se puede buscar acercamientos (...) El ministro de Educación ha manifestado que está trabajando en ambos temas (...) esperamos que aterrice pronto la propuesta final, consensuemos y que haya un gesto a lo menos", dijo en conversación con TV Senado.

"Lo peor es un portazo, el olvido. Decir que no hay recursos. No existen, pero busquemos que haya una redistribución de lo que ahora tenemos; un mismo porcentaje del royalty minero podría ser un gesto, tanto a profesores como a mucho joven endeudado, que además no tiene trabajo (y) pueden recibir un aporte del Estado", agregó.