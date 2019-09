Seremi de Educación reveló las 15 fallas que impidieron que el Instituto Nacional sea mixto

La Seremi Metropolitana de Educación detectó 15 problemas de infraestructura en el Instituto Nacional que le impidieron convertirse en un liceo mixto para el año escolar 2020.

A inicios de año se realizó una polémica votación en el establecimiento, en la que se aprobó la alternativa de que el emblemático liceo ubicado en la comuna de Santiago recibiera por primera vez en su historia a alumnas, lo que deberá ser postergado tras este informe del Mineduc.

De acuerdo a lo informado este miércoles por La Tercera, la más grave de las fallas es que el Instituto Nacional "no cuenta con recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales de todo lo construido en el local escolar" y no posee el visto bueno de la autoridad sanitaria que indique "la capacidad por artefactos sanitarios para hombres y mujeres".

El documento de la Seremi de Educación también establece que el liceo sólo cuenta con baños para hombres, que faltan accesos a las salas, que hay problemas de iluminación y que hay puertas que no abren hacia afuera.

Además "existe mobiliario en mal estado" y "no se garantiza que todo el mobiliario se encuentre en condiciones de ser utilizado por alumnas y alumnos. Existen 45 pupitres por aula, no siendo la capacidad real de estas".

El Mineduc también asegura que no se acreditó la mantención de baños, escaleras y de la red contra incendios, que no se han reparado los vidrios rotos y el piso en mal estado en las salas y que el establecimiento no cumple con la Ley de Accesibilidad Universal.

Tras este informe, la Seremi Metropolitana de Educación dio un plazo de 15 días a la Municipalidad de Santiago, sostenedora del colegio, para apelar, sin embargo, un posible cambio al modelo multigenérico recién podría ocurrir en 2021.

Muchos de estos problemas fueron advertidos por los alumnos del establecimiento durante las protestas de este año, que obligaron incluso a adelantar las vacaciones de invierno.