SLEP Santiago Centro inicia su trabajo en 2026: incluye a liceos emblemáticos

El Ministerio de Educación informó que 10 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) comenzarán su trabajo formal el 1 de enero de 2026, y otros dos -que también debían iniciar su labor- fueron pospuestos para el 1 de enero de 2027.

Entre estos los SLEP destaca Santiago Centro, porque significa el fin del rol de sostenedor de la Municipalidad de Santiago respecto de los denominados liceos emblemáticos.

Así, el Instituto Nacional, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación, entre otros, dependerán ahora de la nueva institucionalidad de la educación pública.

El Mineduc detalló que, además de Santiago Centro, el año 2026 también comenzarán a operar los SLEP Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga Marga, Petorca, Puelche, Tamarugal y Valle Diguillín.

En cambio, la operación de los SLEP Antofagasta y Valle Cachapoal fue postergada hasta el 1 de enero de 2027.

"Con esta definición, a partir del 1 de enero de 2026 el país contará con 36 Servicios Locales de Educación Pública en funcionamiento, ampliando la cobertura del sistema a más de 642 mil estudiantes y párvulos en todo el país, en más de 3 mil establecimientos y jardines infantiles", dijo la secretaría de Estado.

Las comunas de los nuevos SLEP 2026