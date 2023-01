Sumario a director mantiene en vilo al Augusto D'Halmar de Ñuñoa, el mejor liceo público en la PAES

Pese a su destacada participación en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), ubicándose como el mejor establecimiento público, el Liceo Augusto D'Halmar de Ñuñoa enfrenta días complicados y con manifestaciones tras el sumario interno a su director, Jaime Andrade.

Fue la alcaldesa de esta comuna, Emilia Ríos (RD), quien inició esta medida tras diversas denuncias de padres por una presunta "denegación de derechos a niñas, niños y adolescentes" de este establecimiento, a quienes no se les habría permitido la matrícula por ser repitentes por primera vez, algo que la normativa vigente no permite.

Mientras que otra de las irregularidades denunciadas por apoderados, y considerada de mucha gravedad, fue que el director les sugirió "cambiar las notas para que no repitieran (sus hijos), a cambio de que se retiraran del establecimiento", según explicó la jefa comuna en la sesión del Concejo Municipal del 21 de diciembre.

Debido a estas denuncias, la alcaldesa Ríos determinó abrir un proceso investigativo contra Andrade y, para eso, designó como fiscal investigadora a Carmen Krause, directora del Colegio República de Costa Rica, la que determinó la suspensión del director mientras dure la investigación.

"El sumario se decide iniciar producto de dos denuncias a través de la Superintendencia de Educación y, adicionalmente, denuncias presenciales, que eran consistentes y similares, entonces se decide iniciar un proceso para poder responder tanto a la Superintendencia como a los padres", afirmó la jefa comunal, según consignó La Tercera PM.

"ESTÁN BUSCANDO CUALQUIER PRETEXTO PARA SACARME"

En declaraciones al medio antes citado, el aludido Andrade cuestionó la determinación en su contra, asegurando que "como no he dado el respaldo político como a ellos les gusta, simplemente me quieren sacar después de 28 años como director de este liceo".

"¿Qué les duele (al municipio) de este colegio? Que no vaya a paros, que no vaya a tomas, que esté en clases, que los niños sean creativos, que seamos el mejor colegio público de Chile, eso les duele", acusó el suspendido director, que también realizó un duro emplazamiento a las autoridades comunales: "Son personas destructivas, les carga que seamos los mejores y yo podría hablar de quiénes son estas personas que no le han ganado nada a nadie", puntualizó.

En esta línea, indicó que desde el municipio "intentan torpemente que profesores, directivos y todo el mundo haga cosas que no corresponden. Les molesta que hagamos educación para la vida, que los niños trabajen, que construyan y que no estén en las calles, que no seamos políticos".

Finalmente, descartó las acusaciones en su contra: "Están buscando cualquier pretexto para sacarme y van a seguir porque la alcaldesa no sabe cómo ganarme en el concurso público. Primero fueron las notas, luego esto, ella habló de cosas corruptas, de notas falsas, ahora están buscando al centro de padres", afirmó a La Tercera PM.

APOYOS AL DIRECTOR

Desde el Liceo Augusto D'Halmar, en tanto, el sindicato de trabajadores y el centro de padres han mostrado su apoyo a Andrade, afirmando que el sumario que aún sigue su curso presenta "una serie de irregularidades y no se ajusta al debido proceso".

"Si alguien considera que el sumario presenta algún tipo de irregularidad existen los mecanismos que la propia ley establece para efectuar las denuncias respectivas, a través de la Contraloría General de la República", respondió Ríos ante esa postura.

La investigación al director, además del fallido nombramiento de una nueva directora, ha generado una movilización en el centro educacional las últimas semanas.