Superintendencia: La falta de uniforme, textos y útiles no puede limitar el acceso al proceso educativo

El superintendente de Educación, Mauricio Farías, analizó este sábado en Cooperativa el inicio del año escolar 2023 en diversos establecimientos del país, recordando que los estudiantes no pueden ser dejados fuera del proceso educativo por no contar con uniforme, textos o útiles escolares.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Farías explicó que "la falta de uniforme, textos escolares y de útiles, no pueden ser una limitante para el acceso al proceso educativo", por lo que -aseguró- la ausencia de alguno de estos elementos no es causal para dejar "fuera del establecimiento, fuera del aula, ni incluso de una actividad en particular" al alumno.

"Los establecimientos pueden solicitar materiales, pueden solicitar uniformes, pueden solicitar texto, pero hay que aclarar que no se puede excluir a una estudiante de la actividad pedagógica porque no cuente con eso", puntualizó la autoridad educativa.

A esto sumó que la normativa también es clara al señalar que "para el tema de los útiles o para el uniforme, por ejemplo, no se puede pedir un proveedor o marca específico", sino que es necesario que los establecimientos den "espacio para que las familias busquen las soluciones que más les acomoden a sus bolsillos".

CASO DE LOS TEXTOS

En detalle, Farías destacó que el Ministerio de Educación "tiene una política pública muy potente, esto viene de hace bastantes gobiernos atrás, de entrega de textos escolares a los establecimientos que reciben subvención: municipales, servicios locales y particulares subvencionados", aunque en estos últimos hay recintos que han optado por no recibir estos textos.

De todas maneras, el superintendente de Educación advirtió que en esos casos "el principio es que el estudiante que no tiene los textos no se le puede exigir o dejar fuera de la actividad pedagógica, los establecimientos deben generar adaptaciones a sus procesos para que ese niño o niña pueda participar activamente del proceso educativo".

"En el caso de los particulares pagados prima el mismo principio: no se puede excluir de las actividades pedagógicas por no tener los textos. Sin embargo, ahí tienen un poco más de flexibilidad en solicitar texto, pero tampoco se les puede excluir", cerró la autoridad.