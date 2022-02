¿Uso obligatorio del uniforme escolar? Colegios municipales optaron por la flexibilización

En una semana más comienza el año escolar en nuestro país y, con ello, el retorno a las clases presenciales obligatorias, por lo que los colegios municipales han optado por que los niños, niñas y adolescentes no asistan con uniforme sino que en algunos casos con "ropa de calle".

De acuerdo a la normativa vigente, es la comunidad educativa la que puede establecer la obligatoriedad o flexibilizar el uso del uniforme escolar, "dependiendo de su contexto y el acuerdo entre los estudiantes, docentes, los apoderados y el equipo directivo de cada establecimiento", explicó a La Tercera el subsecretario de Educación, Jorge Poblete.

Desde el Ministerio de Educación hacen "un llamado a los establecimientos a flexibilizar estas obligaciones cuando los casos así lo ameriten". En el caso de los colegios municipales, los sostenedores -en su mayoría- ya optaron por la opción de no obligar al uso del uniforme.

Por ejemplo, en Santiago el uniforme escolar será abordado con "amplia flexibilidad"; en Maipú definieron que cada comunidad decida por sí misma y que, si optan por el uso del uniforme, cuentan con recursos para apoyar a las familias que no puedan comprarlo; en Lo Espejo no tendrá obligatoriedad y dejarán la decisión a los apoderados, quienes podrán optar por el uniforme, buzo o "ropa de calle"; en San Miguel el uso del uniforme sería optativo; en La Pintana y Huechuraba decidieron que no será obligatorio.

Pero, en contraparte, está Lo Barnechea, donde decidieron que en los colegios municipales de la comuna se mantiene el uso del uniforme escolar y que, en caso de que un estudiante no pueda adquirirlo, gestionarán una solución.

La directora de Educación Pública -a cargo de los Servicios Locales de Educación Pública-, María Alejandra Grebe, indicó que "es importante hacer un llamado a los establecimientos que deciden junto a sus comunidades educativas la pertinencia del uniforme escolar, a flexibilizar esta medida, y priorizar el proceso educativo".

En regiones, en tanto, también se alinearon a la flexibilidad: en Chillán optaron por no hacer obligatorio el uso del uniforme, o en Quilpué acordaron que la vestimenta oficial será flexible y voluntaria"según lo que determinen las comunidades.

Esta misma línea buscan seguir los colegios particulares, y el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, Pedro Díaz, explicó que "el foco es el aprendizaje del estudiante como factor principal y lo que estamos favoreciendo es la presencialidad, entonces cualquier situación que apunte a esto, por ejemplo flexibilizar el uniforme, se hará", y aseguró que el uso del uniforme "provoca algo positivo, se deja de lado la competencia por la ropa, es democratizador en muchos casos".