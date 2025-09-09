Corfo abre convocatoria: 1.200 becas para diplomados en sostenibilidad y economía verde

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lanzó una nueva convocatoria nacional para otorgar 1.200 becas de especialización en sectores estratégicos dentro de la sostenibilidad, que buscan beneficiar a profesionales y técnicos de todo Chile.

La iniciativa, apoyada por el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible y liderada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, permitirá cursar diplomados en temáticas fundamentales como Ley REP, diseño circular, gestión hídrica y auditoría de gases de efecto invernadero.

Postulaciones abiertas y beneficios

Las becas cubren cerca del 90% del costo total de cada diplomado, limitando el pago del beneficiario solo al valor de la matrícula, y son en modalidad 100% e-learning.

Están dirigidas a personas chilenas o extranjeras con residencia definitiva, que cuenten con título universitario, licenciatura o título técnico en áreas asociadas a los diplomados.

En el caso de gestión hídrica, se reservarán 140 de los 380 cupos para postulantes de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, regiones afectadas por la crisis hídrica, y 240 becas para el resto del país.

Las postulaciones están abiertas hasta el 24 de septiembre a las 15:00 horas. Además, cada programa contará con instancias de orientación para resolver dudas sobre requisitos, horarios y proceso de admisión, cuyas fechas se informarán por las redes sociales de Corfo y el sitio Becas Capital Humano.