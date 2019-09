La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la acusación constitucional en su contra que analizará una comisión de mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

La instancia está conformada por Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Celso Morales (UDI), Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN) y Maite Orsini (RD) y todo indica que saldrá con informe negativo a la sala de la Cámara Baja donde -dicen desde el PS- se va a dar la verdadera batalla.

Cubillos salió nuevamente a defenderse y aseguró que espera "no que se diga simplemente 'son diferencias políticas, la agenda, no nos gustan los temas que ha levantado'. Aquí a uno se le está diciendo que infringió la Constitución. Yo no he infringido ni la Constitución ni la ley y por lo tanto, espero que eso sea lo que se tenga en consideración al momento de resolver un tema tan grave y tan importante como este".

"Tenemos una agenda de sentido común. Queremos colegios sin violencia, queremos a los papás involucrados en la educación de sus hijos y queremos gastar los recursos y los esfuerzos al inicio de la etapa escolar. Es el derecho que tenemos a tener una agenda políticamente distinta a los diputados que están impulsando esta acusación", cuestionó.