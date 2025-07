Diputada Medina ofició al Mineduc por desfibriladores en colegios tras muerte de estudiante

La diputada Karen Medina (independiente-comité DC) ofició al Ministerio de Educación (Mineduc) para que entregue información sobre la implementación de desfibriladores en recintos educacionales, tras la muerte de un alumno en un liceo de Temuco (Región de La Araucanía).

El deceso ocurrió el 10 de junio en el Liceo Camilo Henríquez, donde Benjamín Ormazábal (17) sufrió un paro cardiorrespiratorio en los pasillos del establecimiento, durante el horario de recreo.

Reconocido como deportista, el adolescente murió pese a los esfuerzos de la enfermera del recinto y de personal SAMU. Dos semanas después, su familia interpuso una querella para determinar si el liceo omitió algún protocolo de primeros auxilios.

"Es doloroso saber que un joven perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio en un colegio y aún no sabemos si había un DEA (desfibrilador externo automático) disponible", lamentó la diputada representante del Biobío.

Por ello, solicitó que se fiscalice el cumplimiento de la Ley 21.156, que obliga a lugares de alta concurrencia contar con dichos dispositivos: "Queremos saber si se están cumpliendo los protocolos, si los colegios cuentan con estos aparatos y si los funcionarios están capacitados para usarlos. La ley es clara y debe aplicarse con urgencia para que tragedias como esta no se repitan", sostuvo Medina.

La parlamentaria también pidió otros datos, como el porcentaje de colegios del país que cumplen actualmente con la normativa y las medidas de capacitación que impulsa el Mineduc para que los equipos docentes actúen en este tipo de emergencias.

Preocupación de apoderados

Maximiliano Castillo, apoderado y presidente del Centro de Padres y Apoderados del Liceo de Aplicación de Santiago, enfatizó que "el no cumplimiento de esta ley y que no se fiscalice no es tan solo un grave error, sino que además pone en riesgo vidas, ya que hasta el momento no se ha necesitado, pero eso no quita que en el futuro salve una vida".

"Como apoderados no estamos pidiendo un favor. No es caridad lo que pedimos; solo exigimos los beneficios ganados, que van en directo beneficio de los estudiantes y el personal de los establecimientos. Lamentablemente, siempre lo público llega tarde", manifestó.