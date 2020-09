Educación sexual desde la etapa preescolar se acerca a la Sala de la Cámara

Tras casi un año en el Congreso, el proyecto que garantiza el derecho a una educación sexual integral desde la etapa preescolar está a punto de salir de la Comisión de Educación para su revisión en la Sala de la Cámara, pues este martes se analizará el último artículo que quedó pendiente en la instancia.

Desde que fue presentada, la iniciativa ha sido respaldada principalmente por parlamentarios de oposición y ha sido objeto de una fuerte resistencia desde el oficialismo, a excepción del ex diputado y actual ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, quien también la impulsó.

El objetivo de la reforma es que entre prekinder y Cuarto Básico este plan se enfoque en enseñar sobre afectividad, auto-cuidado, auto-conocimiento y prevención del abuso sexual infantil.

Mientras que el programa desde Quinto Básico hasta Cuarto Medio aborda, entre otras materias, aspectos biológicos, socioculturales, prevención del embarazo adolescente, respeto por la diversidad y la orientación sexual y los diversos métodos anticonceptivos, según el ciclo educativo que corresponda.

Respecto al trabajo en la Comisión de Educación, su presidenta, Camila Rojas (Comunes), manifestó que "ha sido un camino largo, dificultoso, producto sobre todo de la gran cantidad de indicaciones que se presentaron por parte de los diputados de Chile Vamos, pero hemos avanzado".

"Hay varias cosas positivas, varios logros, como por ejemplo, establecer que la educación en sexualidad es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, establecer que se imparta desde la educación inicial hasta Cuarto Medio, y si bien ha habido un intento por que estas temáticas estén al arbitrio de cada proyecto educativo, logramos que lo que impere es que este es un derecho y que el Estado debe garantizarlo", detalló.

Si bien lo anterior es efectivo en el texto, también precisa que en ningún caso estas enseñanzas pueden darse contra el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos.

Además del artículo pendiente, en la sesión de hoy será votada la renuncia que presentó la diputada Rojas a la presidencia del grupo parlamentario, pues pese a que la UDI la había censurado, ella decidió dimitir argumentando motivos de su propia agenda, y que en principio su cargo duraba un año y ya ha completado un año y medio.

Competencias de ONGs en la materia

En la última jornada, Chile Vamos logró incorporar una nueva indicación que exige ciertos requisitos de certificación a organismos externos a los establecimientos educacionales que lleguen a impartir charlas o talleres ante niños, niñas y adolescentes.

El diputado RN Leonidas Romero explicó la inquietud detrás del apartado: "¿Qué ocurre cuando algunas ONG han ingresado a colegios no solamente de Enseñanza Media, sino también Básica? ¿Cuando el Movilh ha estado impartiendo algunas clases? ¿Cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez estuvo impartiendo algunas clases? ¿Cómo se resguarda eso? Porque esto no es un invento mío, no es un invento de los padres y apoderados, es una realidad que la hemos vivido en nuestro país".

Por tanto, para ingresar a las aulas, los organismos externos primero deberán presentar no solo sus certificados de idoneidad, antecedentes y el que demuestra que sus monitores no tienen inhabilidad para trabajar con menores de edad, sino que también antecedentes profesionales que demuestren las competencias de quienes impartan los programas, asignaturas, contenidos o talleres.