Ex ministra Delpiano lamentó decisión del TC sobre lucro y descartó reposición de artículo

La ex ministra de Educación, Adriana Delpiano, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional sobre la presencia de controladores con fines de lucro en universidades y descartó la posibilidad de una enmienda al artículo 63.

Delpiano planteó que una reposición del artículo "sería una opción deseable", aunque "no sé de que manera tu repones y no se vuelve a caer en el Tribunal Constitucional, si finalmente esto se cayó no porque nadie haya impugnado, sino que en un control de rutina".

La ex titular de Educación también se refirió a la situación que enfrenta su partido, el PPD, luego que su militante Pilar Armanet fuera quien presentó el requerimiento ante el TC.

"Hay muchas otras personas que también siendo militantes no apoyaron la reforma, le dispararon permanentemente a los conceptos, a los resultados", puntualizó.

"Yo creo que es bueno que la directiva del partido converse con Pilar, vea cuales son las razones y el PPD verá si esto amerita o no amerita un tribunal del partido o alguna otra situación", aseveró Delpiano.