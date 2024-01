Eyzaguirre: Retroceso de liceos emblemáticos no es producido por la Ley de Inclusión

Este viernes en Cooperativa, Nicolás Eyzaguirre (PPD) respondió a las voces que apuntan a la reforma educativa implementada por Michelle Bachelet como la "responsable" del retroceso de los establecimientos educacionales municipales y liceos emblemáticos en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Esta crisis lo tiene en el ojo público porque fue quien, como uno de los ministros de Educación de la época, fue uno de los impulsores de la iniciativa en el segundo mandato de la expresidenta (2014-2018).

Con esta normativa se eliminó la selección para entrar a la educación pública y subvencionada, el financiamiento compartido y prohibió el lucro en establecimientos educacionales con aportes del Estado.

Es la primera medida, la Ley de Inclusión, la que hoy es apuntada por expertos como el académico José Joaquín Brunner, uno de los fundadores del PPD y especialista en educación, como una política fallida para generar menor segregación.

"Estos colegios que tradicionalmente habían servido para alimentar la formación de los circuitos de élite del país, de la élite política, intelectual, académica, científica, artística, etcétera, perdieron esa condición desde el momento en que la ley -equivocadamente, a mi juicio- le prohibió a estos colegios ejercer una cierta selección académica como lo hacía previamente", afirmó Brunner, actual director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, a Cooperativa.

En este contexto, los diputados de la UDI que integran la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, además del diputado Juan Antonio Coloma, acordaron citar a una sesión especial con el carácter de urgente para abordar los resultados de la PAES e invitar a dicha instancia a Bachelet, como también a los exministros de Educación de la época, Eyzaguirre y Adriana Delpiano, además de las otras exautoridades que estuvieron detrás de la reforma de 2016, arguyendo que "todos ellos tienen el deber y la obligación moral de asumir frente a los chilenos su responsabilidad en esta grave crisis".

"BORDEA EN LO PATÉTICO"

En El Primer Café, Eyzaguirre se defendió de las críticas y, en relación a la citación de los gremialistas, expresó que "por lo menos mi lectura -y entiendo que la de muchos y muchas- de lo que ocurrió con los últimos dos plebiscitos es que la gente nos instó a ponernos de acuerdo y que los proyectos que eran o muy de izquierda o muy de derecha iban a ser rechazados por la ciudadanía. No obstante, no han pasado algunas horas y comienzan nuevamente los punteros que nunca faltan a subir la tensión del debate, haciendo todo tipo de acusaciones que no contribuyen a un ambiente de consenso".

"Bordea lo patético", fustigó el exsecretario de Estado, planteando que, "si los honorables estudiaran la ley, podrían darse cuenta que, en el caso de los colegios emblemáticos, la ley establece que hasta la generación que postulará en 2025 la forma en que accedieron a los colegios emblemáticos fue la tradicional: de selección académica. Por tanto, la (generación) que rindió la PAES es este año y la que la rendirá el próximo año ingresaron a los colegios emblemáticos del mismo modo que se había hecho antes".

"Si ocurre en dos años más que cae el puntaje de los emblemáticos, ahí podrán hacer una relación con la Ley de Inclusión, pero no todavía, porque simplemente no opera todavía. Entonces, me parece insólito que quienes deben conocer la ley comiencen a hacer acusaciones al boleo sin siquiera conocer de lo que están hablando", reprochó.

Respecto a los dichos de Brunner, Eyzaguirre señaló que "lo leí, también está equivocado (...) Es un especialista y muy respetable, pero tiene equivocado el tiempo verbal: debería decir 'perderán', no 'perdieron'".

A juicio del exministro, "parte del problema" de los liceos emblemáticos "es que se ha producido un cambio en los últimos años en términos de la composición del alumnado, siendo un mayor porcentaje de población vulnerable, que puede tener un capital social o cultural inferior a lo que era antes. Pero esto no es producido por la Ley de Inclusión".

"LO QUE QUIEREN HACER ES UN SHOW"

Consultado si asistirá o no a la comisión, Eyzaguirre sostuvo que "hace seis años creo que no soy ministro ni funcionario público, y fui ministro de Educación hace 10 años. Yo no sé si me corresponde o no me corresponde, porque qué podría yo aportar, si estoy hace mucho tiempo alejado de esto".

"Lo que quieren es hacer un show, y a través de cosas tan evidentemente incorrectas como las que acabo de explicar", concluyó.