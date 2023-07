Fracaso y división de Chile Vamos: El saldo de la acusación constitucional contra Ávila

[Minuto a Minuto] Cámara Baja rechazó la acusación constitucional contra el ministro Ávila]

Un negativo saldo sacó Chile Vamos del fallido intento de acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marcó Antonio Avila, dado que además del rechazo que sufrió este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, dejó a parlamentarios de su sector acusados de tener una "motivación homofóbica" contra el secretario de Estado y claras divisiones al interior de la coalición.

La votación quedó con 69 apoyos a favor y 78 posturas en contra, por lo que la ofensiva opositora en contra del líder de la cartera de Educación no prosperó, misma definición que tuvieron las otras tres acusaciones constitucionales presentadas a ministros del Gobierno de Gabriel Boric.

⭕️ Con 69 votos a favor y 78 en contra, la Cámara rechaza la procedencia de la #AcusaciónConstitucional contra el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 12, 2023

El posible rechazo al libelo comenzó a tomar más fuerza durante esta mañana, cuando parlamentarios de Evópoli adelantaron su voto en contra, asegurando que el escrito de siete capítulos "no daba el ancho", algo que fue fuertemente cuestionado desde Renovación Nacional (RN).

En la previa, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) dijo que "en la política todo es debatible, pero sólo la búsqueda de la unidad nos hará construir una democracia más sólida. Es por eso que le exijo respeto a nuestros socios, tal como nosotros hemos respetado en muchas ocasiones sus decisiones a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Nosotros no estamos irrespetando ni a RN ni a quienes formaron ni construyeron este libelo, nosotros consideramos que el libelo no da el ancho. Yo no he criticado a RN como RN nos está criticando a nosotros. El secretario general de RN no solamente impulsó de este libelo, sino además es secretario de un partido aliado, así que le exijo respecto".

"Nunca estuvo dentro de las perspectivas que el salvavidas a la mala gestión del ministro de Educación viniera de uno de los socios del pacto como es Evópoli", lamentaba el diputado Diego Schalper, secretario general de RN y uno de los líderes del libelo contra Ávila.

Para el parlamentario, la postura de sus compañeros de coalición fue "una puñalada al corazón de Chile Vamos", por lo que la continuidad de su unión "se tendrá que estudiar" tras este fallido intento.

El avance de esta ofensiva no solo generaba dudas en Evópoli, sino que desde la UDI también había voces disidentes pese a que su bancada de diputados sí estuvo a favor de la acusación: "Es una mala decisión política, estamos premiando al ministro de Educación permitiendo que salga como víctima", analizaba el senador Iván Moreira.

Posterior a la votación, el diputado UDI Guillermo Ramírez afirmó que "el tiempo nos dará la razón y que cuando se destape lo que ocurrió en la Junaeb, los parlamentarios que hoy decidieron enterrar este caso de corrupción van a tener que dar explicaciones a los chilenos de por qué votaron como votaron".

"En el caso de Evópoli no estamos contentos ni satisfechos con la votación de algunos de ellos; votaron divididos y tendrán que darle razones al país", profundizó el diputado gremialista, que, de todas maneras, afirmó que desde su perspectiva "no hay un quiebre" en la coalición pero sí "una diferencia importante".

Finalmente, reiteró que "no entendemos las razones (de su rechazo a la acusación) y no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a solucionar en casa y no por los medios de comunicación".

POSIBLES "MOTIVACIONES POR HOMOFOBIA", OTRO FACTOR CUESTIONADO

Aunque en días previos la oposición veía un auspicioso escenario para avanzar en este libelo, en las últimas horas el texto perdió apoyos y se llenó de crítica, sobre todo tras cuestionados dichos de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, y de la diputada María Luisa Cordero (independiente-RN).

Mientras que la primera, durante su participación como invitada en la comisión revisora, acusó que Ávila hace "activismo LGTBIQ+", la polémica parlamentaria opositora calificó como "pervertido" al secretario de Estado.

Estas posturas fueron criticadas por los sectores oficialistas y por el propio Gobierno, que aseguró que la acusación contra el ministro Ávila se basaba directamente en la "homofobia".

La diputada Emilia Schneider (CS), entre otros parlamentarios del oficialismo, hicieron eco de estas acusaciones durante sus descargos en la Cámara Baja, asegurando que las intervenciones de sus pares de la derecha estuvieron "plagadas de homofobia y discriminación", y que el propio libelo "parece escrito por el pastor Soto", con una obsesión sobre la orientación sexual del ministro.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric reaccionó y dijo que "su falta de sustento jurídico (de la acusación) y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Han triunfado la justicia y la razón", además afirmó que "nuestra prioridad como gobierno es mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas de nuestra patria. Y en ese desafío tenemos muchísimo trabajo, que espero concite unidad nacional".

Nuestra prioridad como gobierno es mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas de nuestra patria. Y en ese desafío tenemos muchísimo trabajo, que espero concite unidad nacional. En ello nos jugamos el futuro de Chile.



Seguimos! — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 12, 2023

ÁVILA LLAMÓ A "CUIDAR EL TRATO EN EL MUNDO POLÍTICO"

El fracaso de la acusación fue abordado por el propio ministro Ávila, quien agradeció el apoyo de los parlamentarios de todos los sectores y llamó a "dejar de lado diferencias ideológicas y poner en el primer plano el interés superior de niños, niñas y jóvenes", como también "dejar de lado la política pequeña y trabajar en conjunto por la gran política, que es hoy día recuperar nuestro sistema educativo".

"Mi llamado hoy después de esta acusación, es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales", afirmó el secretario de Estado, quien aseveró que "estoy convencido que nunca he infringido las leyes ni la Constitución".

En esta línea, invitó "a todos y a todas a que mantengamos una firme dedicación para abordar de manera conjunta los desafíos del sistema educativo", dado que, por su parte, mantiene "incólume mi voluntad para trabajar en conjunto con todos los sectores políticos, tal como lo he hecho hasta ahora", así como también declaró que "quiero señalarles, especialmente a los diputados y diputadas de oposición que aprobaron esta acusación, que mis puertas del Ministerio de Educación seguirán abiertas".

"Elijo creer cada día que no hay motivación más allá del bien común de quienes están en política", cerró Ávila, tras ser consultado sobre el presunto trasfondo homofóbico de la acusación.

VOTOS QUE SORPRENDIERON

Aunque las votaciones, en general, estuvieron acorde a lo que se esperaba en la previa, existieron algunos que sí sorprendieron con sus posturas, tanto a favor como en contra de la acusación.

Entre las sorpresas destacadas, están los votos a favor de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles y de toda la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), pese a que se esperaba que los votos pudieran variar en este sector.

Por el contrario, uno que sorprendió con su postura en contra del libelo fue el UDI Joaquín Lavín, sobre todo porque su bancada en general estuvo apoyando la medida.