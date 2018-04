Gerardo Varela tras funa en la U. de Chile: Tengo derecho a expresar mis opiniones

El ministro de Educación, Gerardo Varela, respondió a la funa realizada en su contra este martes, mientras participaba en la inauguración del año académico en la casa central de la Universidad de Chile, manifestando que "también tengo derecho a expresar mis opiniones".

El jefe de cartera fue increpado por sus declaraciones en torno a la sexualidad de sus hijos al responder una consulta sobre la campaña de prevención de enfermedades sexuales y entrega de preservativos en establecimientos educacionales.

Sobre la manifestación en su contra, el secretario de Estado expresó que "la recibo con respeto, agradezco y aprecio que me hayan dejado hablar en esta, mi universidad, nuestra universidad".

"Yo he sostenido que existe la libertad de expresión y que ellos tienen derecho a marchar, yo también tengo derecho a expresar mis opiniones, particularmente cuando lo hago con respeto y ellos también lo han hecho con respeto dentro de este salón de honor que nos cobija", añadió.

En la oportunidad, las manifestantes le entregaron condones al ministro Varela y le solicitaron una reunión para los próximos días.

Sobre esta última solicitud, Varela expresó que "le he dicho a la Confech que el día que me quieran pedir audiencia, mis puertas están abiertas".

"Estoy dispuesto a recibirlos a todos. Las personas que me han pedido audiencia las he recibido. Depende la materia y la circunstancia, por supuesto, no siempre soy yo, pero el Ministerio ha estado abierto al diálogo", recalcó.

El titular de Educación indicó que "la gente de la Arcis, la gente de la Iberoamericana ha tenido mesas de trabajo en el Ministerio, porque, efectivamente, tienen problemas acuciantes que tenemos que abordarlos. Por eso hemos dicho que éste es un Ministerio abierto, es un Ministerio dialogante, un Ministerio que los necesita a todos para implementar la ambiciosa agenda legislativa que existe".

FECh: "Nosotros no vamos a ir a solicitarle una reunión"

Mientras que el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Alfonso Mohor, explicó que lo que le solicitan al ministro Varela es que aclare su posición respecto a diversos aspectos, como el lucro.

Además, reconoció que no le han pedido una reunión formal, sino que esperan que el titular del Mineduc tome la iniciativa.

"No fue capaz de darnos a entender por qué es que él cree que (el lucro) no es condenable, no está al tanto del hecho de que el lucro menoscaba la calidad de la educación que supuestamente él quiere defender, no está al tanto de que eso ha provocado la crisis de muchas universidades y que eso tiene a muchas familias y estudiantes hoy en una situación muy compleja en la cual no saben si van a poder seguir estudiando", dijo el dirigente estudiantil.

Mohor indicó que "el ministro está plenamente consciente de esas situaciones y mientras no sea capaz de esclarecer ese tipo de dichos, nosotros no vamos a ir a solicitarle una reunión, porque entendemos que son condiciones mínimas".

Presidente del Senado: "Si él quiere retroceder, habrá conflictos"

Por su parte, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), que también participó en la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad de Chile, planteó que el titular del Mineduc debe estar consciente de su rol y de la necesidad de trabajar en un plan de educación sexual.

"El ministro tiene que ponerse donde le corresponde, que es ser ministro de Educación y, por lo tanto, ayudar a que salga adelante y que avance la educación.

Montes advirtió que "si él quiere retroceder, vamos a tener conflictos muy fuertes, como ya se empezaron a manifestar. Si él entiende el rol en que las propias leyes le han establecido, tiene que llevarlas adelante".