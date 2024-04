Académico chileno resolvió problema matemático de casi un siglo de antigüedad

Héctor Pastén, un académico chileno e investigador de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, logró resolver un enigma matemático de casi un siglo de antigüedad.

Su investigación "The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC" -que fue realizada sin coautores-, arroja resultados inéditos en Teoría de Números y fue publicada en la revista científica Inventiones Mathematicae.

Según informó la Universidad Católica, el trabajo del matemático contiene dos aplicaciones: La primera, ejemplifica los alcances de una teoría sobre curvas de Shimura desarrollada por Pastén durante su tiempo como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en la Universidad de Harvard, y que destaca por resolver un problema que tiene casi un siglo de antigüedad.

Este problema se origina en los trabajos de Mahler y Chowla en los años 30, y trata sobre estimar el tamaño del mayor factor primo de los números que son el sucesor de un cuadrado, tales como 2, 5, 10, 17, etc.

En tanto, la segunda aplicación se relaciona a la conjetura ABC - considerada como uno de los mayores misterios de la matemática- y que dio con un resultado que se posiciona como el más sólido hasta la fecha.

"Para mí es muy gratificante ver los frutos de esos esfuerzos anteriores y representa un gran logro personal, porque llevo trabajando en este problema desde hace más de diez años. Si bien sigue sin solución, el poder obtener el resultado actualmente más fuerte viene a premiar todos esos esfuerzos", aseguró el investigador, cuya publicación tardó sólo dos meses en ser revisada y publicada por la prestigiosa revista.