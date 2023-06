Briones y resultados del Simce: No hay que politizar esta discusión, es egoísta con los niños

El exministro de Hacienda e integrante del Consejo para la Reactivación Educativa Ignacio Briones (Evópoli) rechazó que la oposición pretenda incluir los resultados del Simce 2022 en la acusación constitucional contra el titular del Mineduc, Marco Antonio Ávila.

"No hay que politizar esta discusión, es demasiado importante lo que está en juego como para buscar la ganancia corta en la odisea. Hay una tentación natural -uno lo ve en las redes sociales-, y creo que eso es francamente egoísta con los niños", fustigó en El Diario de Cooperativa.

Para el académico de la U. Adolfo Ibáñez, "lo que tenemos es una prioridad, que es reconocer una catástrofe. No podemos llevar agua al molino de la pelea chica política", y por ello, también se mostró en contra de la acción general.

"He dicho muchas veces que las acusaciones constitucionales tienen que ser excepcionalísimas, de última ratio, por notable abandono de deberes o por violación de las reglas constitucionales o de la legalidad. En el pasado, ya hemos visto cómo se mal usó este instrumento: quienes nos gobiernan hoy día lo ocuparon cuánto, ¿nueve veces? Entonces no hay que pagar con la misma moneda, basta de eso", emplazó el exsecretario de Estado.

Admitió que "uno puede tener todas las diferencias políticas con el ministro y su gestión -yo las tengo, lo he dicho públicamente-, pero es un juicio que recae en el ámbito de lo político, a veces de lo técnico, y me parece que llevarlo a una acusación constitucional con cuestiones que no tienen sentido o asidero al alero de una sería un grave error, porque hay que ponerse a trabajar y sacar esto adelante. Eso debería ser lo que nos una; el resto creo que es el mismo fango de siempre, y hay que salir del fango".

"ES UN TERREMOTO"

Volviendo a los resultados del Simce, Briones subrayó que "no hay que minimizar esto: he escuchado por ahí voces medio condescendientes, de que esto es menos grave de lo que pensábamos. Esto es un drama, es una tragedia, y nos tiene que llevar a actuar, porque no sacamos nada peleando sobre de quién es la culpa".

En ese sentido, sostuvo que la instancia consultiva que integra entregó un documento de consenso al Mineduc "que pone la crisis como lo que es: un terremoto con sentido de urgencia (...) hace recomendaciones de cosas que debemos hacer, y le pasa la pelota a la autoridad para que las haga, porque -a mi juicio al menos- no ha hecho lo suficiente en esta materia, basta mirar cuántos recursos se han invertido en esto".

Si bien consideró que el ministro Ávila "reconoce la gravedad" de la situación, "evita usar la palabra 'terremoto' porque dice que tira para abajo, pero a mí me parece que es adecuada, porque si tenemos una catástrofe hay que llamarla como tal, y las catástrofes movilizan y permiten reconstruir".

En esa línea, refutó cualquier motivo para suspender clases, tanto un eventual paro del Colegio de Profesores, como las tomas de colegios y la crisis por contagios respiratorios: "Que los niños en edad escolar (tengan) los resguardos del caso -bien abrigados, con mascarilla en caso de que sea necesario- y se haga el máximo esfuerzo porque vayan a clases (...) Cada día o semana perdida -sobre todo cuando ya se han perdido dos años- es un daño irrecuperable a su hijo".