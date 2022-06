Mineduc: La condonación del CAE no es un perdonazo, el Estado no tiene recursos para tanta necesidad

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (DC), dijo a Cooperativa que el proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que prepara el Gobierno "no es un perdonazo", e invitó a quienes están en condiciones a que sigan pagando su deuda, pues habrá "mejores condiciones para quienes estén más al día".

En conversación con Una Nueva Mañana, el secretario de Estado señaló que la iniciativa se encuentra "en un período que se llama prelegislativo, en que los equipos recogen toda la información: hay que pensar en aquellas instituciones que nos podrían señalar cuántos deudores hay, cuáles son los tipos deudas, qué situaciones hay, cuántos estudiantes que accedieron a este crédito lograron finalizar o no sus carreras".

"ES Y FUE UNA MALA POLÍTICA PÚBLICA"

Para la administración Boric, "ésta es y fue una mala política pública, que jugó con la ilusión de la continuidad de estudios, la superación personal, con el deseo natural de ir a la educación superior y mejorar sus expectativas y calidad de vida (de miles de jóvenes)".

Dado el diagnóstico, "esto tiene que ser reparado", y de ahí el anunciado proyecto: "Nosotros creemos que esa condonación o reparación tiene que estar bajo tres conceptos", señaló.

"El primero de ellos tiene que ver con que sea una reparión justa, y eso implica que nosotros tengamos claramente tipificados los tipos de deudores y deudoras y pensemos en soluciones específicas. Esto no es un perdonazo (...) nuestro Estado, lamentablemente, no tiene los recursos suficientes para dar respuesta a tanta necesidad social", apuntó.

"Queremos proponerle al país un proyecto que nos permita diferenciar tipos de deudores y hacer esta reparación que, probablemente, va a mejorar la situación de miles de jóvenes -hoy hablamos de más de un millón de personas- que tienen que verse beneficiados de alguna manera, dependiendo de su estado de pago, nivel de deuda, los ingresos, si terminaron sus estudios o no", detalló el titular del Mineduc.

"HUMILDEMENTE PIDO QUE SIGAN PAGANDO"

Una vez aprobada la iniciativa, "claramente va a haber mejores condiciones para quienes estén, quizás, más al día".

"Tomando ese principio, más la idea de que éste no es un perdonazo, quiero invitar a que aquellos que efectivamente pueden a que sigan pagando su crédito. Humildemente lo pido, porque sé que muchos están endeudados enormemente", expresó el profeso Ávila.