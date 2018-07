Alumnas del Liceo 1 serán reubicadas en otro establecimiento para reanudar las clases

Luego de un mes y medio de toma, las alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera, de Santiago, serán reubicadas en otro establecimiento para reanudar las clases.

La directora de educación municipal (DEM) de Santiago, Yoris Rojas, detalló la reubicación y planteó una mesa de trabajo luego de que las alumnas entreguen el establecimiento.

"No hemos llegado a algunos acuerdos que ellas (las alumnas) están imponiendo para bajar la toma. Yo empecé a preocuparme de muchos llamados, muchas cartas de varios apoderados que decían que no por un grupo de alumnas le podíamos negar el servicio de educación a sus hijas", señaló Rojas.

"La ley nos obliga, como administradores de la educación de la comuna, a brindar este servicio, por lo que decidimos trasladar a las alumnas a otro lado, no nos queda de otra mientras estas chicas (estudiantes en toma) no entiendan que lo que están solicitando yo no se lo puedo conceder", enfatizó la autoridad educacional.

En el sitio web del liceo señalaron que el instituto AIEP, ubicado en Grajales 2550, Barrio República, les brindó un espacio gestionado por la DEM para lograr el retorno a clases.

El descontento del Centro de Alumnas

Desde el Centro de Alumnas reclamaron que el petitorio del estudiantado no ha sido escuchado, y señalaron sentirse "pasadas a llevar" por la decisión del municipio de reubicar a las alumnas y reanudar las clases este lunes.

"En el colegio hay problemas, principalmente, de infraestructura y eso impide que tengamos clases allá, además de varios problemas con funcionarios públicos que tienen denuncias por acoso, abuso, hostigamiento, entre otros problemas más", señaló Catalina Lufin, miembro del Centro de Estudiantes.

La dirigente agregó que "nosotras creemos que la solución tampoco es que nos reubiquen en otro lugar, y mucho menos nos parece que la DEM, en vez de invertir en reparar las múltiples problemáticas infraestructurales que tenemos, lo que haga sea arrendar un instituto privado".

La DEM "se está burlando" de las alumnas

En tanto, Maritza Morales, apoderada a favor del petitorio de las alumnas en toma, señaló que la Dirección de Educación Municipal se está burlando de ellas.

"Se están burlando de nosotros en nuestra propia cara, ya que nosotros estamos exigiendo que, con los dineros que hay, reparen el liceo. No que arreglen la piscina, pero si que las niñas tengan baño. Son 1.500 alumnas por jornada y sólo hay 20 baños. Hay ratones, hay palomas y sólo dos microondas. Además, el edificio patrimonial está con órden de demolición", puntualizó Morales.

Para este lunes, a las 19:00 horas, los apoderados realizaron un llamado a una manifestación pacífica en el frontis del Liceo 1 Javiera Carrera, ubicado en la calle Compañía de Jesús, pleno centro de Santiago.