Carabineros ha detenido a más de 100 jóvenes por incidentes en liceos capitalinos este año

Carabineros informó que durante este año 108 jóvenes han sido detenidos por incidentes registrados en cercanías de liceos en la comuna de Santiago.

De acuerdo a un balance realizado esta jornada por el director nacional de Orden y Seguridad, Enrique Monrás, en el presente año la institución ha intervenido en 396 eventos de este tipo.

Entre los delitos que generaron las detenciones se encuentran desórdenes, maltrato de obra, atentados a la autoridad, barricadas y utilización de artefactos incendiarios.

El 48 por ciento del total de detenidos se registraron en el perímetro del Instituto Nacional, cifra que corresponde a 52 adolescentes.

Junto a esto, en este tipo de hechos se han vandalizado 25 buses del transporte público y se han registrado 47 evasiones masivas en Metro.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, comentó en Una Nueva Mañana que "este informe de Carabineros me parece que es parte de lo que nos ha venido señalando el subsecretario Monsalve respecto de disponibilizar a las policías, la inteligencia, la capacidad más preventiva (...) estos estudiantes claramente no están en la sintonía que uno esperaría, del diálogo para buscar soluciones para cada uno de sus establecimientos".

"Los docentes no tienen la capacidad para hacerse cargo de niveles de violencia que no tienen probablemente una consecuencia muy clara (...) no podemos exponer ni a los profesores ni a los compañeros", añadió.