Ministro considera "emocionalmente poco atractiva" la marcha contra el fallo del TC

El ministro de Educación, Gerardo Varela, calificó como "emocionalmente poco atractiva" la marcha que los estudiantes y profesores convocaron para el jueves 19 de abril, a las 10:00 de la mañana, a finde manifestarse en contra del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permite a las universidades privadas tener controladores con fines de lucro.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado apuntó que esta movilización "es emocionalmente poco atractiva", y que "si no fuera esto, sería otro" el motivo de los jóvenes.

"Hay mejores o peores causas para marchar... Ésta no sé cómo es, ellos la podrán determinar", comentó.

"Me parece que hoy día, dado el foco que debe haber en calidad de educación y las preocupaciones que tenemos como Gobierno, las marchas conspiran en contra de ese interés. Ellos tienen la entera libertad para expresarse y una de esas formas es a través de las marchas (...) No sé si esta (marcha) va a ser muy popular o no, eso lo tienen que calificar ellos. Considero que marchar en contra de una sentencia judicial, que tiene que ver con un artículo, la verdad es que no lo encuentro demasiado relevante", confidenció.

"Queremos evitar lo que pasó en la Arcis"

Sobre el fallo del TC, el ministro comentó que al Gobierno le "interesa que si una empresa va a invertir en educación gane plata en otro negocio y no en éste".

"Queremos evitar lo que pasó en la Universidad Arcis, donde los dueños se llevaron todas las cosas y nos dejaron la responsabilidad a todos los contribuyentes. Eso es lo que hay que evitar", advirtió.

Cabe recordar que, a poco de asumir, el ministro Varela aseguró que "el tiempo de las marchas ya pasó" y que el deber de los estudiantes es estar en las aulas; además de que la obligación de los beneficiados con la gratuidad es responder con responsabilidad a los chilenos que están financiando su educación.