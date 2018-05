Ministro de Educación: "Tenemos una deuda en materia de equidad de género"

En el marco de las manifestaciones feministas en recintos educacionales, el ministro de Educación, Gerardo Varela, reconoció que existe consenso en que hay "una deuda en materia de equidad de género".

El secretario de Estado llegó este miércoles a una sesión especial de la Comisión de Educación del Senado, donde se centraron en analizar la situación actual al interior de los establecimientos educacionales.

"Existe un consenso en que tenemos una deuda en materia de equidad de género y que estamos dispuesto a trabajar en ella", afirmó en la instancia.

Además, Varela debió excusarse al presentar a dos asesoras a dos de las asesoras que estuvieron en instituciones públicas, luego de referirse a que sufrieron "pequeñas humillaciones o discriminaciones".

"Ellas tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones o discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar", dijo el titular de Educación al presentar a las asesoras.

Los parlamentarios decidieron acordar una nueva audiencia pública para recibir a organizaciones, rectores o quien quiera exponer respecto a estas temáticas.

Las movilizaciones por educación no sexista

Esto mientras, a lo largo del país, se desarrollaban marchas contra la violencia machista y exigiendo educación no sexista, donde las estudiantes exigían terminar con las diferencias de género y protocolos para hacer frente a denuncias de abuso sexual.

Amanda Mitrovich, de la Coordinadora Feminista Universitaria, manifestó que piden "una ley íntegra de violencia de género que incorpore violencia intrafamiliar, acoso y abuso sexual, que tipifique el acoso sexual, que tenga apoyo psicológico para las compañeras que decidan denunciar".

"Así mismo, creemos que es importante que el Estado se haga cargo de asegurar los espacios en la universidad y en los espacios secundarios", agregó.

Al menos 20 universidades se encuentran movilizadas a lo largo del país en el marco de estas manifestaciones feministas.

No es no! Miles de mujeres en las calles luchando porque no las sigan violentando! pic.twitter.com/xwS2lTaP2w