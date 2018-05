Movimiento feminista universitario llama a la radicalización y convoca paro nacional

Luego de los anuncios del Presidente Sebastián Piñera sobre una agenda de género para este Gobierno, los estudiantes salieron a contestarle.

Desde el movimiento estudiantil universitario feminista, dicen que no se están tomando en cuenta las demandas en la propuesta. Echaron de menos anuncios sobre derechos sexuales, cambios en los currículum de todos los niveles educativos y mejor formación en materias de género para los profesores.

"El llamado es a seguir movilizándose, el llamado es a tomarse más universidades, a movilizar a otros estamentos. El próximo 6 de junio vamos a llamar a un paro nacional de mujeres y a una marcha también. La idea desde ahora, como decía, es llamar a otros estamentos de mujeres a movilizarse", aseguró Amanda Mitrovic, vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria.

Desde la Confech, su vocera, Paz Gajardo, aseguró que "no menciona la principal demanda del movimiento estudiantil feminista: educación no sexista. Esto demuestra que el presidente le baja el perfil a las violencias, abusos e invisibilizaciones que han sufrido y siguen sufriendo las mujeres de nuestro país. Esto no es nuevo para nosotros. Hemos visto cómo sistemáticamente el ministro de Educación ha seguido esta línea, considerando que las demandas por violencia no son más que pequeñas humillaciones".

Las estudiantes se sumarán además a la marcha que se encuentra convocada para el próximo vienes durante la cuenta pública en Valparaíso.

Mineduc responde

En el movimiento además, han cuestionado y pedido la salida del ministro de Educación, Gerardo Varela por sus polémicos dichos.

Consultado, aseguró que "como dijo el presidente, todos hemos cometido errores, todos tenemos que revisitar nuestras posturas, y por supuesto volver a los conceptos que nos unen a todos. Que son el respeto, la tolerancia y la buena y sana convivencia al interior de las escuelas. Eso es lo que nos motiva y eso es lo que queremos lograr".