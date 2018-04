Multitudinaria convocatoria e incidentes aislados marcaron la primera marcha estudiantil del año

Una masiva convocatoria tuvo este jueves la primera marcha estudiantil del año y la primera que enfrenta el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, convocada por la Confech para reclamar contra el lucro en la educación, tras el fallo del Tribunal Constitucional, y por las declaraciones del ministro de Educación Gerardo Varela sobre sexualidad.

Los dirigentes estudiantiles cifraron en 120 mil las personas que marcharon en Santiago y en más de 200 mil en todo país, mientras que la Intendencia Metropolitana aseguró que hubo 30 mil personas en la capital.

"Hemos llenado nuevamente las calles a lo largo de todo Chile, más de 120 mil personas en Santiago ratificando que 'Chile ya decidió'. Más de 200 mil a lo largo de todo Chile", dijo el líder de la FECh, Alfonso Mohor.

Hemos llenado nuevamente las calles a lo largo de todo Chile, más de 120 mil personas en Santiago ratificando que #ChileYaDecidió más de 200 mil a lo largo de todo Chile.



No + lucro

No + deuda

No + educación sexista — Alfonso Mohor (@fonchoMohor) 19 de abril de 2018

Por su parte, la intendenta Karla Rubilar indicó que la estimación es de "30 mil personas" y que, en general, la movilización fue "bastante pacífica, con incidentes aislados".

Estimación de la marcha es de 30 mil personas, según imágenes aéreas. Hasta el momento, ha sido muy disgregada con grandes espacios entre los que se manifiestan. En general, marcha bastante pacífica, con incidentes aislados. — Karla Rubilar B. (@KarlaEnAccion) 19 de abril de 2018

Incidentes y enfrentamientos

La movilización, que se encontraba autorizada por la Intendencia Metropolitana, se vio empañada por incidentes aislados y enfrentamientos entre encapuchados y FF.EE. de Carabineros.

Los primeros lanzaron objetos contundentes a la policía uniformada, incluso sacando parte del cemento del bandejón central de la Alameda, y FF.EE. ocupó los carros lanzagases y lanzaagua, situación que obligó a cerrar algunas estaciones de Metro, como Los Héroes y República.

También se levantaron barricadas en distintos puntos de la Alameda y hasta un encapuchado usó un martillo para romper el vidrio del sector del conductor de un carro policial.

Encapuchado rompe vidrio de lanza gases con un martillo . continuan incidentes @Cooperativa pic.twitter.com/oEtYvwl2pa — María Paz López (@mariapaz_lopezc) 19 de abril de 2018

En este contexto, un estudiante de la Universidad Arcis fue atropellado por un carro policial en el frontis de la recinto universitario en calle Libertad.

Estudiante fue atropellado por carro policial en calle libertad casi frente a universidad arcis @Cooperativa pic.twitter.com/w9wGejQwBt — María Paz López (@mariapaz_lopezc) 19 de abril de 2018

Además, algunos estudiantes ocuparon la calzada norte de la Alameda, pese a que sólo estaba autorizado el uso de la calzada sur, lo que también hizo intervenir a FF.EE.

Duras críticas de estudiante Arcis a la Confech

La jornada estuvo marcada por los dichos del ministro de Educación, quien dijera que sus hijos son "unos campeones" que necesitan "más de tres" condones y también sostuviera que las entidades con lucro pueden involucrarse en educación por responsabilidad social.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa de la Confech previo a la marcha estudiantil, un estudiante de la Universidad Arcis, Abel Medina, irrumpió y pidió hablar, expresando duras críticas al manejo que ha tenido la Confederación en el último tiempo y cuestionando a la presidenta de la Federación de Estudiantes de su recinto universitario, Sandra Beltrami.

El alumno de Pedagogía declaró que "no buscamos quebrar el movimiento estudiantil. Venimos a denunciar que las organizaciones que dicen representarnos están coartadas por poderes que no velan por las demandas urgentes del estudiantado, a tal nivel que en esta ocasión no se ha dicho una palabra de la Universidad Arcis".

"Sandra Beltrami, actual vocera de la Confech, quien ha sido cuestionada durante todo este tiempo por el estudiantado arciano, en parte, porque lleva más de tres años sin dejar su puesto de presidenta sin convocar a una asamblea. Ella se ha abocado a construir una carrera política sobre el cadáver de nuestra comunidad", acusó.

En este contexto llamó a participar de una "contra marcha", la cual realizaron dirigentes de la ACES y otros movimientos estudiantiles, la cual no estaba autorizada.

Beltrami respondió que era un grupo menor de estudiantes de la universidad y minimizó lo dicho por Medina.

Mientras que el presidente de la FECh dijo que "nos interesa escuchar los planteamientos de fondo de todos y todas las estudiantes que hay y, en ese sentido, podemos lograr conciliar dialogando con nuestros compañeros de la Universidad Arcis".

"Ha habido intentos anteriormente y esperamos que esto no sea un contratiempo para nadie. Todos tienen derecho a movilizarse según cómo prefieran", agregó Mohor.

En regiones

Mientras que en Concepción, la marcha tuvo una alta convocatoria, finalizando en calle Tucapel con O'Higgins y con fuerte presencia policial ante incidentes.

Multitudinaria convocatoria en la primera marcha estudiantil en Concepción. Fácilmente superan las 10 mil personas que terminan el recorrido en Tucapel esquina O'Higgins. Ante corte de tránsito actúa Fuerzas Especiales. @Cooperativa pic.twitter.com/eR3IdA0xBE — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 19 de abril de 2018

Por su parte, en Valparaíso, se desarrolló con relativa normalidad la manifestación y con la instalación de algunas barricadas en algunos puntos del puerto.

Primeras barricadas en Rodríguez con Pedro Montt Valparaíso. Aún no interviene https://t.co/ulNhUVp5Z8. pic.twitter.com/kWnEwaxY0o — Víctor Andrés Lillo (@vlilloradio) 19 de abril de 2018

También hubo marchas en otras ciudades del país, como Iquique, Valdivia, Chillán y Rancagua.

La batucada y el baile presentes. Marcha pacífica hasta el momento. Avanzan por Arauco hasta Picarte. @Cooperativa pic.twitter.com/D7qiBKwap8 — Diego Malverde (@dmalverde) 19 de abril de 2018

"Que lo vengan a ver esto no es un gobierno son puras leyes de Pinochet" gritan los estudiantes por las Calles de Copiapó @Cooperativa #CooperativaConversa pic.twitter.com/atXSW7ZivS — Cristian Abello N (@Cris_Abello) 19 de abril de 2018

En #Chillán: Cerca de 1.500 estudiantes universitarios y secundarios, según organizadores, marchan por la educación. Protesta pacífica, escoltados por Carabineros.@Cooperativa pic.twitter.com/vCdFZmkkOI — Danny Fuentes Espinoza (@danny_i23) 19 de abril de 2018