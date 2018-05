Rector de la UC: Este fin de semana no habrá desalojo, pero el lunes no puedo dar seguridad

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se reunió con las dirigentas de la toma feminista de la Casa Central asegurando que la institución no realizará sumarios al menos hasta el domingo, asegurando que la cita "fue muy grata".

Sánchez, quien se fue sin una respuesta de las voceras, dijo que espera una solución pronta, entre la tarde de este sábado y el domingo, aunque reconoció que no se pudieron comprometer porque deben pasar por el proceso de una asamblea.

"Nosotros hemos pedido que todas las negociaciones, que van a ser de mediano y de largo plazo, se hagan en una situación de no toma", sostuvo el rector quien añadió que "hemos pedido que la toma se entregue a la brevedad".

"Les hemos dado la seguridad de que no habrá sumarios ni hoy día ni mañana, hemos dado seguridad de que este fin de semana por supuesto no hay ninguna posibilidad de solicitar ningún desalojo, pero también yo he sido bien enfático en decir que si esto se prolonga yo no puedo seguir dando estas seguridades a partir del día lunes", enfatizó.

La reunión se prolongó por cuatro horas y luego el rector Sánchez se reunirá con las estudiantes que están en contra de la toma, quienes se han enfrentado a las dirigentas movilizadas en la Casa Central.