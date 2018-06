Rector UDP: Es posible evitar exclusiones usando bien el castellano, sin torturarlo a extremos ridículos

En el marco de la demanda del movimiento feminista en torno a un lenguaje inclusivo, el rector de la Universidad de Diego Portales, Carlos Peña, mostró su descontento y se negó a "alterar el uso correcto del castellano".

En una entrevista concedida a La Tercera, Peña señaló que no es necesario que las "universidades transgredan las reglas del español para evitar el machismo o la discriminación".

"Si se refiere a la demanda de transgredir las reglas del castellano (usar 'compañeres', la 'X' o la '@'), no, no le concedo valor alguno. Ni yo ni la UDP aceptamos ese tipo de lenguaje. Invito a las universidades a no aceptarlo. Considero esa petición una demanda innecesaria y absurda", afirmó Peña.

En la misma línea, el rector señaló que "para evitar exclusiones no es necesario torturar el castellano o violar sus reglas, y absurda, porque un lenguaje como ese hace prácticamente imposible la comunicación, es un sociolecto o idiolecto que quiere ser impuesto o generalizado mediante la presión estudiantil. Algo así es inaceptable".

El lenguaje inclusivo

Carlos Peña, además enfatizó en que un lenguaje inclusivo no confiere predominancia a un género, y que era posible realizarlo empleando bien el castellano.

"Un lenguaje inclusivo es un lenguaje que no confiere predominancia a un género en cuestiones social o políticamente relevantes. La palabra persona, por ejemplo, es inclusiva; la expresión integrantes de la comunidad, también. Es posible evitar exclusiones empleando bien el castellano, sin torturarlo a extremos ridículos", afirmó Peña.

Quien además agregó que "la unificación del lenguaje pasó por un proceso político complejo y evolutivo, es muy distinto a una apresurada presión estudiantil. Transformar el cambio de las reglas del castellano en una propuesta política estudiantil es malentender el lenguaje y la forma en que evoluciona".

Peña y el cuestionamiento del estudiantado

En base a esta tesis, algunas alumnas han cuestionado a Peña, y lo han acusado en diversas oportunidades de seguir el debate desde la distancia, sin conversar directamente con ellas.

En esta línea, Peña señaló que no se le pueden realizar estas acusaciones, cuando ha participado, debatido y escrito plasmando su punto de vista.

"He escrito y publicado sobre estos temas sometiendo mi punto de vista al escrutinio de todos. Y, de hecho, me he reunido, además, con las alumnas. De ahí que nombré una comisión que pudiera examinar las peticiones de las estudiantes", cerró el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.