Varela afirmó que se malinterpretaron sus declaraciones sobre "pequeñas humillaciones"

El ministro de Educación, Gerardo Varela, aseguró este jueves que se malinterpretaron sus declaraciones sobre "pequeñas humillaciones" al referirse a los casos de acoso y abuso sexual, manifestando que él aboga por "tolerancia cero" a todas las discriminaciones.

Durante la pasada jornada, al exponer en una sesión especial de la Comisión de Educación del Senado, presentó a dos asesoras señalando que sufrieron "pequeñas humillaciones o discriminaciones" en instituciones públicas.

Tras las críticas a sus declaraciones, el secretario de Estado dijo lamentar que "se me haya malinterpretado, porque, al contrario, estoy en el mismo bote de ellos diciendo tolerancia cero a las faltas de respeto y consideración".

El titular del Mineduc añadió que "hablé de las experiencias de vida de las dos personas que me acompañaron, que ellas se refirieron a 'pequeñas humillaciones', de manera que no me he equivocado".

"Cuando se ve mi intervención completa se entiende el sentido. Lo que yo dije es que el derecho penal siempre ha recogido las humillaciones que tienen una dimensión criminal, como es la discriminación y el abuso. Lo que estamos preocupados hoy son las humillaciones cotidianas, las que ocurren a diario, y por eso es que dije que teníamos que bajar el umbral de tolerancia", explicó.

Varela sostuvo que "eso significa tolerancia cero a todas las discriminaciones, las faltas de respeto, las faltas de consideración a la dignidad de las personas, sean mujeres u hombres. Tenemos que aprender a convivir".

Por ello, indicó el secretario de Estado, insistió en el llamado a las universidades a que "establezcan protocolos de sana convivencia".

La situación en Derecho UC

En tanto, en el marco de las movilizaciones feministas en las universidades, dos alumnas gremialistas de la carrera de Derecho de la Universidad Católica criticaron la carta difundida esta semana con frases machistas de parte de académicos.

Alejandra Bulnes, estudiante de Derecho UC, manifestó que "creemos y lo decimos, porque lo decimos día a día, que podemos caminar y podemos estar en clases siendo respetadas, podemos hacer preguntas, los profesores nos respetan".

"Ahora, que existen ciertas acepciones en que efectivamente se hayan dicho ciertas palabras discriminatorias, sí, y, de hecho, ha ocurrido, ha habido procedimientos al respecto y la facultad se ha hecho cargo", indicó.

A su vez, el decano Carlos Frontaura afirmó que existen protocolos en la facultad, que se puede denunciar y que la próxima semana se iniciarán conversaciones, existiendo una instancia para analizar las denuncias de las alumnas y la carta firmada por más de 127 estudiantes.

Frontaura dijo que en la carta "se han referido fundamentalmente a frases, no a situaciones de acoso o de otra naturaleza. Entonces, me parece que son escenarios diferentes, pero no hay que quedarse en eso. Insisto que el tema es que eso lo rechaza la comunidad de la facultad, lo rechazan los profesores".

"Si han sucedido, se trata de situaciones excepcionales, como lo han dicho las propias alumnas y, por lo tanto, tenemos que generar nuevos procedimientos que permitan mejorar los que ya hay", indicó.

A su vez, a través de una carta, 300 ex alumnas de Derecho UC salieron a apoyar las movilizaciones en la carrera.