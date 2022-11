Oposición acusa que orientaciones de calendario escolar 2023 elimina Día del Carabinero

Molestia ha generado en la oposición un documento con orientaciones respecto al calendario escolar 2023, en el que no aparecen el Día del Carabinero, de la Fuerza Aérea y de las Glorias del Ejército.

Según publicó La Tercera, aunque la decisión final depende de cada seremía, la eliminación de estas fechas fue cuestionada por el diputado Hotuiti Teao y por el exministro Mario Desbordes.

Junto a esto, rechazaron que aparezca como recomendación la conmemoración de los días de la Visibilidad Transgénero y de la Salud Sexual.

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022

👇Calendario Educación del 2023 y 2022

No es posible que -de manera arbitraria- se elimine la conmemoración del #DiaDelCarabinero

Instancia que no solo aporta en educación cívica, sino que además refuerza el respeto a esta institución garante del orden y paz social @Carabdechile pic.twitter.com/85ZOs8vW8I — Hotuiti Teao Drago (@hotuititeao) November 21, 2022

Desde la Subsecretaría de Educación precisaron que "corresponden a orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremi, que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren".

"Hay que aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún que no sea conmemorado en los establecimientos", puntualizaron.

Entre los lineamientos también se incluyen mayores instancias de encuentro y reflexión, avanzando en jornadas de educación no sexista y en la conmemoración del Mes de la Memoria y la Democracia.

"Considerando que el 11 de septiembre de 1973 es un hito (50 años) que marca el último quiebre de la democracia con el golpe de Estado, se propone a las comunidades educativas realizar durante un mes actividades curriculares vinculadas a esta conmemoración", también se indica en el texto.