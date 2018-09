Ministra criticó a Bachelet: No es serio hacer un plan de jardines sólo porque sea emocionante

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó en El Diario de Cooperativa que el programa "Jardines Meta" del Gobierno de Michelle Bachelet fue una política "completamente mal diseñada, cara y que no se terminó".

Tras anunciar que acudirá a la Contraloría por la problemática de los jardines infantiles que no fueron terminados, la secretaria de Estado criticó hoy viernes que "hacer un plan de jardines simplemente porque sea emocionante, abrir salas cuna y no calcular que sea en lugares donde se necesita no nos parece muy serio".

"Como Gobierno queremos tener una auditoría clara de qué ocurrió con este programa meta, por qué se aseguró un resultado que no se cumplió, cuánta plata se gastó, cómo fue el tema. Estamos preocupados de tener una información detallada", aseveró la ministra.

Cubillos explicó que en esta política "se prometieron 472 nuevos jardines Junji y de esos hay 254 que no funcionan. De esos hay 45 totalmente paralizados, 20 que no pueden funcionar, porque le faltan todavía muchos trámites, 189 que están en construcción".

"Por lo tanto, se entregó o se construyó o está en funcionamiento una parte muy menor", complementó la autoridad.

"¿Cuál es el problema con esto? Escuché a ex autoridades que decían que esto estaba proyectado para que se terminaran durante el 2018. Bueno, parece que la única que no sabía que eso estaba proyectado así era la Presidenta Bachelet", agregó la ministra.

La jefa de cartera recordó que el 2 de enero de este año la ex Mandataria afirmó que "'es muy emocionante abrir nuevas salas cuna y jardines infantiles', porque cuando dejemos el Gobierno vamos a haber asegurado 70 mil cupos en educación parvularia' y lo cierto es que de esos 70 mil sólo dejaron 41 mil cupos".

Por lo tanto, la secretaria de Estado recalcó que "hay una política completamente mal diseñada, cara y que no se terminó".

"Una política que ellos no fueron capaces de implementar"

Por su parte, la ex ministra de Educación Adriana Delpiano salió a explicar -en declaraciones a La Tercera- que los 45 jardines a los que se les puso fin al contrato fue por problemas con las empresas y que ya debiesen estar en nueva licitación "y si no se han licitado, no es responsabilidad del gobierno anterior".

Cubillos calificó esta declaración de "fantástica, porque por una parte aseguraban que al terminar el Gobierno lo iban a tener entregado, ahora pretenden seguir gobernando ellos y decirnos a nosotros cómo se tiene hacer una política que ellos no fueron capaces de implementar".

"Se jugó con ilusiones de mucha gente", sentenció la actual ministra, asegurando que verán "de forma responsable, con nuestros presupuestos, con la Dirección de Presupuesto, con el Presidente (Sebastián) Piñera de qué manera le respondemos a esas familias que pusieron ilusiones en estos jardínes".

La secretaria de Estado indicó que están trabajando "responsablemente para ver de qué manera podemos reprogramar presupuestariamente para poder avanzar en jardines".