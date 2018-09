Ministra de Educación acudirá a Contraloría por "Jardines Meta" de Bachelet

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que acudirá a la Contraloría por la problemática de los jardines infantiles que no fueron terminados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, programa conocido como "Jardines Meta".

La secretaria de Estado realizó estas declaraciones luego que se conociera que en un bodega del sur de Santiago están apilados implementos comprados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) para ser utilizados en los establecimientos que debían generar 70 mil nuevos cupos para la educación preescolar entre 2014 y 2018.

A juicio de la ministra Cubillos, que brindó una entrevista a La Tercera, el programa "se ejecutó de forma muy irresponsable. Es un programa que al final terminó jugando con las ilusiones. Es bien indignante ver que se hizo en el Gobierno anterior con bastante irresponsabilidad. Se jugó con las ilusiones de niños y familias".

En el matutino, la ex ministra del Medio Ambiente criticó que "se hizo un programa que no se diseñó bien, que no se evaluó bien, tremendamente caro y que además no fueron capaces de terminar. Hay un año entero no auditado y queremos que se audite el final de este proceso hasta antes de que asumiéramos".

"Es un programa que costó mil millones de dólares, y de los cuales hoy, 254 jardines no funcionan, de los 472 que estaban anunciados. No funcionan, porque o está paralizada su construcción o la empresa ha quebrado en el camino. Están todos los materiales comprados y no se han podido terminar, están puestos en bodegas", sentenció Cubillos.

Programa tampoco aumentó cobertura

La secretaria de Estado lamentó que "este programa no se hizo cargo tampoco de ir a aumentar cobertura. Hay ciudades, por ejemplo en Laja, que habían cinco jardines y se construye el sexto Meta, que no ha sido capaz de completar su matrícula".

Cubillos también precisó que en Caldera "había un muy buen jardín del Hogar de Cristo, que funcionaba muy bien y a menos de 100 metros instalaron uno del programa Meta, entonces cerró el del Hogar de Cristo. Simplemente los alumnos se trasladaron. No ha significado un aumento de la cobertura".

La ministra remarcó que "cuando se hace un programa en que se gasta cuatro veces más de lo que se podría haber gastado para aumentar la cobertura, cuando se instalan jardines o cuando se pretenden instalar donde ni siquiera había demanda, o peor aún, cuando se ilusiona a comunidades enteras, se pone la publicidad y este no se construye, claramente fue un anuncio de parafernalia".