Profesores y ministro Figueroa: Si pretende continuar las políticas de Cubillos, habrá conflicto

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, adelantó que "va a haber conflicto" si las políticas del nuevo ministro de Educación, Raúl Figueroa, siguen la línea de la ex titular Marcela Cubillos.

El dirigente reconoció en entrevista con El Diario de Cooperativa que el hasta ayer subsecretario de la cartera tiene un estilo "más dialogante" que Cubillos, quien dejó el cargo súbitamente la tarde de este viernes.

Sin embargo, Aguilar sostuvo que Figueroa "es una persona ideológicamente muy ligada a estas políticas de mercado en educación. En ese sentido, tenemos claro que es un hombre bastante ideológico y tiene esta visión que está cuestionada por el país".

"Yo anticipo que, si bien es cierto que él es más dialogante y tenemos una interlocución más fluida con él de la que teníamos con la ex ministra, si él va a pretender hacer un continuismo de las políticas que llevaba adelante Marcela Cubillos, evidentemente va a haber conflicto, porque lo que el país está pidiendo son cambios, y no continuismo de algo que hoy día se rechaza", remarcó.

Respecto a la propia renuncia de Cubillos, el presidente del Magisterio señaló que "fue una mínima racionalidad su salida", pues "con todo lo conflictivo que puede ser marzo con ella a cargo de Educación todavía, yo creo que era un problema más que una solución de algo".

"Lo concreto es que ella no daba más para seguir en el cargo: tenía un serio cuestionamiento de gran parte de los actores de educación, estaba ausente ya hace un rato", explicó Aguilar, argumentando que "en un conflicto tan grande como el que hubo con la PSU prácticamente no apareció, o apareció solo para anunciar querellas y Ley de Seguridad del Estado".

"Figueroa seguirá la misma línea de Cubillos"

Catalina Magaña, vocera de la Confech, aseguró que Figueroa "va a seguir la misma línea que Cubillos, no van a haber grandes cambios".

"Entendemos que solamente ellos están por empoderar, por fortalecer el sector privado, por debilitar el sector público, por permitir que las universidades sigan lucrando con la educación y que se sigan vulnerando los derechos de libre organización de los estudiantes y las estudiantes", agregó la portavoz.

En la misma línea, desde la Cones catalogaron a Figueroa de "detractor" de las políticas a favor de los estudiantes y señalaron que los secundarios van a radicalizar sus movilizaciones en marzo.

Por su parte, desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), su vocera Valentina Miranda hizo un llamado a "a no volver a clases normales mientras el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no renuncie, mientras sigan presos políticos (...) Las clases normales no van a existir y mientras hoy no haya justicia y no haya ninguna señal que el Gobierno en verdad quiere solucionar los problemas de los estudiantes secundarios, las clases normales no van a existir".

"Los estudiantes secundarios van a radicalizar la movilización y ese es el llamado que hacemos nosotros: Salir a la calle, tomarse los colegios y a no dejar que las aulas funcionen con normalidad", advirtió.

La dirigenta secundaria instó al gremio de los profesores y a asistentes de la educación a apoyar el movimiento en marzo.