Ávila ante paro de profesores: Podemos seguir avanzando en compromisos sin perder clases

Dada la necesidad de no perder clases en el escenario actual, de reactivación educativas tras la pandemia del Covid-19, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lamentó que el Colegio de Profesores vaya a realizar mañana miércoles su anunciado paro nacional, para poner en el centro demandas "indispensables", aunque aseguró que es una decisión gremial que no pasa por su "muñeca política".

El fin al "agobio laboral", resolución de problemas de salud mental que derivan en "reacciones violentas e inseguridad" en las comunidades escolares, el pago de bonos de retiro atrasados y el fin a la "deuda histórica" son algunos de los puntos del petitorio del Magisterio.

"Probablemente hay una insatisfacción con la respuesta que hemos dado, respecto de una demanda que nos parece justa. Pero hoy no tenemos las respuestas que el Colegio de Profesores está esperando; vamos a avanzar en ese compromiso", dijo Ávila en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Puntualizó que algunas exigencias requieren cambios normativos y otras, como la "deuda histórica", son complejas y están sujetas al Presupuesto 2024.

"Hemos tenido un diálogo permanente, con la instalación de una mesa de trabajo (...) hemos avanzado en varios puntos: el proyecto que ingresamos sobre el fin a la doble evaluación; cuando se nos señalan situaciones asociadas al agobio, es discutible qué significa, (pero) hemos podido entender la necesidad de avanzar en una priorización curricular", expuso.

Además, en cuanto a los bonos de retiro, "al 31 de julio vamos a haber pagado probablemente casi el doble que a la misma fecha del año anterior, y casi el triple de años anteriores", resaltó, pero entiende que "nos colocan una presión; (ya que) hoy estamos reparando un atraso, porque durante casi cuatro años no se pagaron".

Apuntó también, respecto a la violencia escolar, que "hemos invitado al Colegio a dialogar en una mesa más específica que trabajamos con las asociaciones de municipios y grandes sostenedores", sin embargo, desde el gremio "no han podido presentarse, pero siempre lo hemos invitado (...) prefiero interpretar que no han podido (en vez de que no han querido)".

Sin perjuicio de que "el paro es una discusión gremial", puesto que "es natural que los gremios hagan estas muestras de fuerza", el ministro sostuvo que le ha manifestado al presidente del Magisterio, Carlos Díaz, que "no es recomendable en un escenario postpandemia, donde tenemos que recuperar brechas de aprendizaje", pues "finalmente afecta a nuestros niños".

"Es un día menos de clase. Podemos seguir avanzando sin perder clases", subrayó.

Con todo, reafirmó, "siempre voy a estar disponible para conversar (...) Siempre creo que hay que agotar todas las instancias de diálogo".

"Las puertas del ministerio siempre van a estar abiertas para allanarnos a soluciones, a lo mejor más graduales, porque tenemos restricciones asociadas a nuestro presupuesto y a una realidad que es mundial", concluyó.

"EL GOBIERNO NOS HA LLEVADO AL PARO": MAGISTERIO DEJA PETITORIA EN LA MONEDA

En paralelo, la directiva del Magisterio, encabezada por Carlos Díaz, llegó esta mañana hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta con el petitorio de ocho puntos.

En la instancia, Díaz reprochó que las conversaciones con el Mineduc "sólo se quedan en que compartimos lo que estamos planteando, pero no hay respuestas concretas, no hay hasta aquí fechas perentorias que den cuenta de que se van a cumplir cada uno de los temas que estamos planteando".

"Por ello, el Gobierno nos ha llevado a la lamentable decisión de ir al paro nacional", aseveró.