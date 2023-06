Ávila: No necesariamente toda la "deuda histórica" está condicionada a la reforma tributaria

Ante las críticas del Colegio de Profesores al condicionamiento del pago de la llamada "deuda histórica" de los docentes a la aprobación de la reforma tributaria, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que "no necesariamente" toda la reparación está supeditada a un pacto fiscal.

Esta deuda se remonta al año 1981, cuando a los docentes no se les reconoció un ajuste especial del 50% al 90% del sueldo base.

Durante su segunda Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric afirmó que Chile "tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Debo frente a esto, ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación, y por ende, necesitamos de llegar más recursos con la reforma tributaria".

"De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso e invito a esta sala, y a quienes murmuran, a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación", expresó el Mandatario.

"Por eso, como Presidente de la República estoy disponible para que, considerando las limitaciones de presupuesto, lleguemos a un acuerdo con los representantes de los maestros para abordar ya, las situaciones más urgentes. Y lo siento personalmente como un deber moral y aunque sé que no basta aún con esta respuesta, creo que es una señal que muestra nuestra voluntad, de hacernos cargo de esta deuda histórica", agregó.

Tras la Cuenta Pública, Ávila detalló que su cartera ya está trabajando fórmulas para saldar la "deuda histórica" en casos como los profesores de edad avanzada.

"En el caso de las deudas por estudiar, el Presidente reafirma el compromiso que ya había señalado el año pasado, de que esto está ligado a llegar más recursos con un nuevo pacto fiscal. En el caso de la deuda histórica, el Presidente abre una posibilidad para que podamos estudiar y, de hecho, tenemos distintas fórmulas trabajadas en el Ministerio de Educación, para aquellas situaciones que él señala que son más graves o más urgentes", apuntó el ministro de Educación.

"Estas situaciones más urgentes probablemente van a estar vinculadas a los temas de rango etario de aquellos profesores o profesoras a las que se les debe esta justa reparación", acotó el secretario de Estado.

LAS CRÍTICAS DEL COLEGIO DE PROFESORES

A la salida del discurso presidencial, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, manifestó -a través de Twitter- que "no hemos quedado conformes. La respuesta que hoy día se está dando es supeditar el pago y la reparación de la 'deuda histórica' sólo a una eventual reforma tributaria que no tiene tiempos, plazos ni certezas. Por eso, no podemos estar de acuerdo ni conformes con esta respuesta que hoy día ha dado el Presidente de la República".

"Se plantea la posibilidad de ver algunos casos puntuales. Por cierto, lo conversaremos con el Ministerio, pero esa no es la solución: esto está comprometido en su programa de Gobierno y lo que necesitamos hoy día son respuestas concretas. Ya han pasado 42 años esperando esta reparación y el Presidente de la República, lamentablemente, una vez más, no ha cumplido a las y los profesores de Chile", añadió el líder del Magisterio.

La denominada "deuda histórica" se originó en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las Municipalidades del país.

Este proceso implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado, por lo que no percibieron una asignación especial no imponible para el profesorado dependiente del Ministerio de Educación, que regiría a contar del 1 de enero de 1981.