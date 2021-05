Cámara Baja abrió encuestas dirigidas a deudores educativos y docentes en pandemia

La Cámara de Diputadas y Diputados está convocando a deudores educativos y a docentes activos en pandemia a participar de sus dos nuevas consultas ciudadanas, impulsadas por Camila Rojas (Comunes), integrante de la Comisión de Educación.

En el caso del primer grupo, la idea es hacer un catastro de personas que, por su situación de morosidad, hayan tenido problemas con bancos e instituciones financieras, en particular el bloqueo de su RUT por no pago de cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que a su vez no les permite saldar otros tipos de deudas.

Además, la consulta busca fiscalizar el cumplimiento de la ley 21.214, más conocida como "Chao Dicom", que impide informar las deudas por estudios en los registros comerciales, ya que según la diputada "hay bancos que siguen negando tarjetas de crédito y otros productos bancarios a quienes tienen deudas, incumpliendo la ley".

Por su parte, la encuesta dirigida a profesoras y profesores pretende indagar el impacto laboral y personal de educar durante la emergencia del Covid-19, todo mediante el análisis de su labor y el contexto en el que se desempeñan.

Para participar en la consulta orientada a deudores educativos, se debe ingresar a www.camara.cl/deudoreseducativos, mientras que la que corresponde a docentes se encuentra en www.camara.cl/encuestadocente.