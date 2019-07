Colegio de Profesores: Lo que pretende la ministra Cubillos es absurdo, no nacimos ayer

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que "es absurdo" lo que pretende la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien llamó a los docentes a volver a clases para continuar con el diálogo y buscar una solución al paro nacional que ya se extiende por tres semanas.

El dirigente del Magisterio expresó en conversación con El Primer Café que "está difícil, es absurdo lo que pretende la ministra, que nosotros dejemos el paro y después sigamos conversando si estando cuatro semanas en paro ha costado que den una respuesta".

"No nacimos ayer, obviamente si deponemos el paro tenemos que olvidarnos de los puntos pendientes, por lo tanto, yo creo que está complejo, está difícil, pero confío que alguien en La Moneda tendrá sensatez y se dará cuenta que este conflicto hay que resolverlo, seguimos disponibles a seguir conversando", remarcó.

Aguilar también respondió si las declaraciones de la propia ministra y del Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que el paro de los profesores es ilegal, motivaron el rechazo de los profesores a la propuesta del Gobierno.

Al respecto explicó que "yo no puedo estar en la cabeza y en el sentir de cada uno de los 50 mil votantes de ayer, pero sí yo sé, porque me lo hicieron saber mis colegas de todo Chile por WhatsApp y redes sociales, que causó irritación, causó molestia, en vez de resolver los problemas los agudizan con sus dichos, con sus modos autoritarios, con su estilo patronal".

El dirigente del Magisterio también acusó que Cubillos "tiene carencia (de sensibilidad) sin duda. Primero, por formación profesional, ella es abogada, no ha tenido nunca mucha vinculación, salvo haber sido diputada de la comisión de Educación, pero no es alguien que maneje el feeling del mundo educacional, no entiende mucho al profesorado, se nota en sus declaraciones".

"Cuando tú te metes en los temas curriculares, en los temas de las educadoras diferenciales y de párvulos, evidentemente ella no es de este mundo, cosa que no es tan extraña, porque en general en el Ministerio de Educación, los ministros y ministras que se han nombrado raramente son gente que proviene del mundo de la educación, que es algo que siempre hemos criticado y cuestionado", concluyó el presidente del Colegio de Profesores.