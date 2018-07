Colegio de Profesores presionó al Mineduc por la débil respuesta al petitorio nacional

El Colegio de Profesores mantiene su descontento debido a los pocos avances del Gobierno en materia de educación que respalden la función docente.

Una consulta nacional de cuatro preguntas difundida por el Magisterio, reveló que el 90 por ciento rechaza la respuesta del Mineduc frente al petitorio nacional de 11 puntos que tienen como gremio.

Entre las demandas se encuentra el agobio laboral docente, la estandarización de la educación, el abuso que sufren los profesores a contrata, la deuda histórica, la agresión a los docentes, entre otros.

"La visión que tienen ellos (el Gobierno), es dar ciertas señales mediáticas, como por ejemplo la comisión de "Todos al Aula", en donde todos los componentes de esa comisión son solamente empresarios, sostenedores y académicos que no tienen nada que ver con las propuestas que está planteando el Gobierno", afirmó el secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez.

"Los sectores que queremos cambios más estructurales en la educación no estamos presentes. Las señales que ha ido entregando el Gobierno obviamente que entran a confrontar con las opiniones que tiene el gremio y, en ese sentido, esperamos que el ministro pueda dar su opinión con respecto al tema", añadió el dirigente.

EN TODO EL PAÍS PROFESORES RECHAZAN RESPUESTA DEL MINEDUC AL PETITORIO DOCENTE Y APOYAN MOVILIZACIONES



Resultados preliminares de Consulta Nacional: 89% rechazó respuesta de @Mineduc a #PetitorioProfesores y 74% apoya movilizaciones#MovilizaciónDocentehttps://t.co/DZFqoIf2dS — Colegio de Profesores de Chile (@ColegioProfes) 7 de julio de 2018

Agresión en Cartagena

En tanto, en el marco de la agresión que sufrió una docente de inglés en Cartagena, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, volvió a condenar el hecho, y señaló que espera que las autoridades se hagan parte de la querella.

"Primero que (el Gobierno) se hagan parte en la querella, nos parece que es importante la señal que den las autoridades respecto a esta situación específica", afirmó Aguilar.

El líder del gremio además agregó que "en segundo lugar pedimos que aumenten la severidad de las sanciones para quienes agredan a algún docente, que esto tenga una penalidad mayor, incrementada si la agresión se produce en un contexto de la actividad escolar, y también pedimos un cambio en la normativa para obligar a los sostenedores a tomar medidas de protección y a perseguir las acciones judiciales".

Paros en Punta Arenas

El sondeo a los docentes también arrojó que un 74 por ciento apoya iniciar movilizaciones nacionales, situación que ya se vive en Punta Arenas con paralizaciones por el no pago de sueldos.

En esta línea el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Segundo Álvarez, se refirió al no pago de los sueldos que mantiene movilizados a los profesores de la ciudad.

"Lo que nosotros recibimos no nos permite pagar, no obstante, hemos ido de a poco pagando, además de que había una retención por parte del Ministerio por el no pago de cotizaciones, y eso es contraproducente. Cuando llegamos habían cuatro mil millones de pesos y el dinero no se podía mover debido a la retención, y eso generó que las deudas de la Corporación no se pudieran pagar", aseveró Álvarez.

La consulta nacional se hizo a nivel nacional, y hasta el momento se han escrutado el 44,96 por ciento de las comunas, y se tendrá el resultado final el próximo lunes, ante una potencial movilización.