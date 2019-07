Colegio de Profesores: Que el Gobierno no nos dé por muertos; vamos a reimpulsar el movimiento

Tras el estrecho rechazo a la última propuesta del Ministerio de Educación -por apenas 255 votos-, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, descartó este jueves en Cooperativa una división en el paro docente y aseguró que van a "reimpulsar" y "rearticular" el movimiento.

"Vamos a reimpulsar el movimiento, hemos demostrado capacidad de organización. No nos den por muertos en el Gobierno, no creo que estemos muertos", advirtió en conversación con el panel de El Primer Café.

"Tenemos nuestra capacidad de organización, somos un conjunto de patipelados porque nos identificamos con el 95 por ciento de chilenos que no somos dueños de grandes empresas, de las grandes familias", apuntó, frente a lo cual lamentó que "es muy desigual esta lucha, el Gobierno puede reventarnos, tiene el poder para hacerlo, puedo llevarnos a un arrinconamiento total y absoluto donde terminemos en una total derrota, lo asumo así, ¿pero será bueno para el país?".

Ante eso, reiteró: "Vamos a dar la pelea, y vamos a luchar y vamos a hacer todo lo posible junto con dialogar (...) vamos a seguir viendo una movilización docente; hemos demostrado bastante capacidad de organización y fuerza".

De todos modos, valoró que ahora la ministra Marcela Cubillos tenga un "tono bastante más cuidadoso y más respetuoso de lo que le conocíamos antes, me parece bien", no obstante precisó que "es una cosa que tenemos que discutir nosotros, no le corresponde al Gobierno ni a nadie tratar de inmiscuirse".

"Tenemos que rearticular esto, la decisión es que (el paro) sigue", dijo, por lo que el siguiente paso es que el Magisterio citará a una asamblea, con fecha por definir, para "elaborar en conjunto con los dirigentes de todo el país una estrategia para reimpulsar esto y darle continuidad", ya con una "táctica distinta", sobre todo ante el inicio de las vacaciones de invierno en muchos colegios.

A la vez, subrayó, "queremos seguir conversando con el Ministerio y voy a propiciar que eso ocurra, y voy a llamar a la ministra y al subsecretario para que nos podamos reunir y continuar buscando soluciones a este conflicto".

¿Rechazo cuestiona su liderazgo?

Aguilar descartó asimismo que el estrecho margen del rechazo al documento del Mineduc represente un cuestionamiento a su liderazgo en el gremio, considerando que en vísperas había llamado a un "repliegue táctico" y a aceptar la propuesta.

"Casi la mitad aceptó la opinión del repliegue táctico, pero no creo que en la otra mitad hay una postura de choque o jamás dialogar", apuntó, aludiendo también a la oposición que lidera Jaime Gajardo: "Siempre hemos tenido diversidad de opiniones, porque somos un gremio plural, hay distintas líneas y corrientes".

"Como presidente he tenido la oposición del colega Gajardo desde el primer día, y es normal, no es algo que nos vaya a complicar en exceso", aseveró, sin embargo, matizó aconsejando que "dentro de una movilización, tener divergentes por el lado, no ayuda, pero resolvemos democráticamente esas cosas y la resolvimos mediante la consulta".

"Fue un resultado, tal vez el más complejo de todos, porque fue prácticamente un empate", pero el cual se explica por "una multiplicidad de factores", analizó: "Por un lado, que no se resuelve la discriminación a las educadoras diferenciales y de párvulos; el tema de la reforma curricular, que no nos afecta directamente pero sí a nuestros jóvenes; y lo tercero es que hay muchísima desconfianza con el Gobierno, de todo lo que no quede con una precisión meridiana desconfía".

Respecto a sus declaraciones previo a la votación de ayer, aclaró tener "la misma desconfianza que mis colegas", pero llamó "a un repliegue táctico para no llevar al movimiento a un momento de desgaste (...) que no se debilite (...), es muy distinto a haber estado contento con la propuesta del Gobierno".

"No creo en un liderazgo vertical donde el líder ordena y el resto tiene que seguirlo. Yo creo en un liderazgo donde uno promueve la participación, el trabajo en equipo, mi liderazgo estaría cuestionado si fuera inconsecuente con eso. No me interesa ser un líder a la antigua, cupular, que baja líneas; me interesa construir un liderazgo con mis colegas", sentenció.