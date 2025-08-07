Colegio de Profesores y docente que gritoneó a escolar: "Muestra la crítica situación en las salas de clase"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió este jueves al caso del docente de Limache que fue grabado gritándole a un estudiante en plena sala de clases, durante una discusión en torno a la figura de Augusto Pinochet. El video del hecho se viralizó en redes sociales y ha generado amplio rechazo.

En el registro se escucha al profesor decir de forma reiterada "cállate, cállate, te dije", mientras increpa al estudiante y posteriormente confronta a otros alumnos que intervinieron en la discusión.

Consultado por Emol, Aguilar afirmó que "lo que evidencia el video es un error del docente, un tipo de respuesta que no corresponde a lo que debe ser una manera profesional y educativa de interactuar con los estudiantes, ciertamente".

Sin embargo, el líder gremial también contextualizó el episodio, señalando que "esto evidencia algo que venimos denunciando hace mucho tiempo: la crítica situación de convivencia y disciplina al interior de las salas de clases y los establecimientos educacionales".

"Hay evidencia de un enorme estrés al que está sometido hoy día el cuerpo docente, una exigencia muy grande en términos de enfrentar situaciones de alta demanda, muy estresantes, muy agobiantes", advirtió Aguilar. "Esto no justifica la respuesta del profesor, pero muestra un contexto complejo y difícil que afecta a muchos docentes en Chile", añadió.

Reacciones institucionales

Tras la viralización del registro, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó el hecho, al igual que el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien informó que el docente fue apartado de sus funciones en el colegio.

Además, la Fiscalía Local de Limache abrió una investigación penal de oficio, a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI. El fiscal Rodrigo Castillo detalló que se indagará si el hecho "configura el delito de trato degradante de niños, niñas y adolescentes, o incluso pesquisar la existencia de otros malos tratos que eventualmente pudiera haber realizado este educador".