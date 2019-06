Cubillos reaccionó a la "funa": Ya fue, yo no descalifico ni insulto a nadie

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, habló por primera vez luego de que fuera increpada por una profesora en el Cementerio General y cuyo video se hizo viral en redes sociales.

La titular del Mineduc solo se había manifestado en su cuenta de Twitter, señalando que "fue triste encontrarme con profesores que no fueron capaces de respetar ni siquiera un lugar de recogimiento y silencio. Esa violencia e intolerancia es la que daña nuestra educación pública y no puede tener cabida en la formación de nuestros niños".

Este lunes, Cubillos expresó que "la verdad que ya fue, yo nunca descalifico personalmente ni insulto a nadie, solo defiendo con claridad ideas, proyectos de ley y sobre todo el derecho de los niños de la educación pública a estar en clases y actuar sin violencia y lo voy a seguir haciendo con más convicción que nunca".

La profesora Inés Tapia, con teléfono en mano, increpó a la ministra en el mencionado camposanto y le dijo: "Miren con quién me encuentro en el cementerio, quien nos ha anulado todo este tiempo, a quien no le importa la educación pública, quien no pone siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados".

"¡Renuncia Cubillos, renuncia!", finalizó la docente, calificando a la ministra de "incompetente" en reiteradas ocasiones.

Tras ello, se registraron reacciones a favor y en contra de la acción de la profesora, la que además ha sufrido hasta amenazas de muerte por esta discusión, según denunció el Magisterio.