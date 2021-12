"Deber ético": Magisterio llama al Estado a pagar la deuda histórica a todos los docentes afectados

Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la "deuda histórica" al mundo docente, el Colegio de Profesores llamó al Estado de Chile a no ceñir la restitución de los montos sólo a los 846 nombres considerados en la sentencia, sino que a todos los afectados por el adeudo originado en la dictadura de Pinochet.

La sede judicial con asiento en San José, Costa Rica, declaró al Estado chileno responsable internacionalmente por vulnerar los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad y a la protección judicial de 846 docentes de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, y lo condenó a pagarles la deuda y otros montos por los daños morales causados.

El abogado Ciro Colombara, uno de los litigante en este caso, dijo estar consciente de que esta sentencia "sólo favorece a una cantidad menor del total de profesores y profesoras afectadas", por lo cual adelantó que junto al Magisterio "próximamente vamos a avanzar en acciones del resto de personas afectadas".

De todos modos, desde la asociación gremial consideran que eso no debería ser necesario. "Creemos que aquí lo central y fundamental ya está expresado por parte de la Corte, aquí hay un deber ético de parte del Estado de Chile, a partir de este fallo, de resolver el problema al conjunto de profesoras y profesores", sostuvo Carlos Díaz, presidente del Colegio.

Planteó que "sería absurdo que hoy viniera cualquier autoridad o el Estado y planteara como alternativa que los profesores vayan nuevamente al tribunal para que les dé la misma respuesta", recordando que "este fallo estuvo 16 años esperando que se produjera" y puntualizando además que "no podemos imaginar que los profesores de muy alta edad tengan que esperar otros 16 años para que el estado se haga cargo".

De hecho, la Corte, en su resolución conocida ayer, tomó en cuenta que "las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos".

"UN MILAGRO"

Uno de los beneficiados será Carlos Quiroga, quien recurrió contra la Municipalidad de Cauquenes, Región del Maule.

"Con 37 años de servicio acabo de jubilar y saco 135 mil pesos, ¿qué hago con eso? Me tengo que dedicar a vender en las ferias libres para poder solventar el resto de los gastos de mi familia. Sólo tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para salir a la feria, diferentes ciudades dentro de mi región, porque tengo un sueldo irrisorio que no me sirve de nada. Pago la luz, pago el agua, me doy una vuelta por el supermercado y listo, quedo esperando el resto de los 30 días", relató sobre su vida actual.

En ese marco, manifestando que cualquier peso extra le ayudaría, expresó que "estaba todo perdido y ahora viene todo este milagro, estamos felices y contentos".

EL COMPROMISO DEL FUTURO GOBIERNO DE APRUEBO DIGNIDAD

Desde el Congreso se refirió este miércoles la diputada Camila Rojas, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

Apuntó que "durante el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet se generó un catastro, este Gobierno (de Piñera) no avanzó en el pago de la deuda histórica, sin embargo, está la información respecto de aquellos profesores a quienes se les adeuda".

Ante ello, la militante de Comunes, partido del bloque Apruebo Dignidad que desde marzo será oficialismo, prometió que "vamos a insistir que esta deuda se pague a quienes corresponde".

En el debate Archi previo a la segunda vuelta, el ahora Presidente electo Gabriel Boric aseguró que tenía "conversaciones avanzadas" y que se había "comprometido con dirigentes de profesores en reparar la deuda histórica que lleva 40 años".