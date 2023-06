"Me prohibieron el acceso": Profesora en práctica fue despedida tras desahogarse en video viral

Una profesora en práctica que se viralizó tras denunciar los malos tratos que recibía de sus alumnas de séptimo básico, anunció que la despidieron del colegio y que incluso le prohibieron acercarse a este.

En el video que se hizo viral, la joven aseguró estar colapsada emocionalmente con sus estudiantes que se burlaban de ella hasta el punto de hacerla llorar. "Se supone que son dos semestres, pero no sé si me los puedo. Yo les he explicado miles de veces que el respeto es lo más importante y no sólo porque soy su profesora, sino que porque soy una persona", explicó.

Captura de pantalla.

Sin embargo, al día siguiente la joven compartió una breve actualización de su caso a través de sus historias de Instagram.

"Hola, vengo a contarles que me echaron de mi establecimiento de práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica profesional. Me echaron, me prohibieron el acceso a ese colegio sin haber mencionado en ningún momento el nombre del colegio ni de ninguna niñita", explicó.

Posteriormente la joven aseguró que la institución no se comunicó directamente con ella para darle la noticia, sino que se enteró a través de su universidad, y que lo último que le dijo la profesora que debía supervisarla en el colegio fue que no podía seguir haciendo clases, por lo que era mejor que se fuera a la casa.