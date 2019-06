Ministra Cubillos advierte a los profesores: Si las clases no se recuperan, no se pagan

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, volvió a emplazar al Colegio de Profesores y advirtió que si continúan la movilización e impiden la reagendación de las clases que no se han realizado durante el paro, éstas no serán pagadas.

Durante el programa "Mesa Central" de Canal 13, la titular del Mineduc indicó que "es evidente que las clases que no se hacen, no se pagan, pero no me quiero poner en ese escenario, porque yo espero en el fondo que vuelvan a clases".

"Las clases se tienen que recuperar, y eso es lo que dice Contraloría. Si las clases se recuperan, las clases se pagan. Fue lo mismo que le dijimos al Colegio de Profesores: si ellos mañana votan a favor de seguir en paralizaciones, rige lo que hemos dicho, que si ya no hay espacio para recalendarizar y realizar las clases recuperativas, esas clases evidentemente no se pagan", planteó la ministra.

Profesores rechazan "directa amenaza"

El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, rechazó las declaraciones de Cubillos, la cuales fustigó que "no son ninguna contribución" y constituyen una "amenaza".

"La directa amenaza me parece muy mal, y sobre todo, muy equivocada, muy demostrativa de la poca percepción que tiene la ministra del profesorado. Si ella supone que son eso se van a amedrentar mis colegas, si ella supone que con eso va a forzar una decisión está muy equivocada, no nos conoce", afirmó.

Antes de esta entrevista de la titular de Educación, Aguilar ya había descartado este sábado que Cubillos pueda darle órdenes a los docentes, porque "nosotros no somos sus empleados".

Diputado Bellolio: Mantener el paro sería injusto políticamente

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que sería "profundamente injusto" mantener la movilización, no solo para los estudiantes y sus familias, sino que también sería "injusto políticamente".

"Las demandas por las cuales se estaría siguiendo en paro son algunas que llevan más de 10 o 15 años en la agenda, entonces exigirle solo a este Gobierno que las cumplan sería una cuestión más bien política, que algo que sea una reivindicación que permita resolver los problemas que hoy existen entre el Ministerio de Educación y el propio Colegio de Profesores", explicó.

Los profesores votarán su respuesta definitiva a la última propuesta del Mineduc este lunes, cuando determinará si deponen o continúan la movilización, que eventualmente entraría en su quinta semana consecutiva.